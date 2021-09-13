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Вышел русский трейлер мультфильма про бракованного робота Рона

Новости
    13.09.2021, 15:53
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Полнометражная анимационная комедия "Неисправимый Рон" получила новый русский трейлер. Он доступен на YouTube-канале 20th Century Studios Russia - 2,5 минуты милоты.

Фото: youtube.com/ IGN
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"У любого ребенка должен быть друг. Настоящий, а не какой-то там домашний питомец. Таким лучшим другом может стать прекрасный робот, умеющий двигаться, говорить, но главное - подключенный к интернету, помогающий своему хозяину делать публикации в соцсетях и узнавать о всех последних тенденциях, поддерживать связь с одноклассниками и быть в курсе событий", - информирует официальный синопсис.

В мире фильма такие девайсы есть уже у всех поголовно школьников, кроме стеснительного Барни. Из-за данного лишения он чувствует себя чужим среди сверстников… До момента, как таки получает на день рождения долгожданный подарок.

Одна деталь - его робот по имени Рон оказался бракованным. Но Барни не приуныл, а решил самостоятельно научить механизм всему, что знает.

Фото: kinopoisk.ru
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Сценарий "Рона" написали дважды номинанта премии "Оскар" Питер Бейнхэм ("Борат", "Братья Гримсби", "Монстры на каникулах") и Сара Смит, работавшая на британском сериале "Лига джентльменов". Она же выступила сорежиссером, наряду с Октавио Родригесом и Жаном-Филиппом Вине.

На оригинальной озвучке - Оливия Колман, Джек Дилан Грейзер ("Оно"), Эд Хелмс, Роб Делани, Зак Галифианакис и Томас Барбаска ("Американская история ужасов", "Проповедник").

В кино - с 21 октября.

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