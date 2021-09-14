Тропический циклон принес в Гренландию небывалые ливни и метели

Климат крупнейшего острова Земли - Гренландии - переходит в новую фазу. Об этом свидетельствуют последние погодные данные: в августе метеостанция Гренландии зафиксировала дождь, а несколько дней назад тропический ураган "Ларри" принес метель. Кроме того, ученые обнаружили, что в прошлом тысячелетии ледники совсем иначе реагировали на потепление.

Как пишет агентство NPR, это лето на острове было чрезвычайно теплым и закончилось экстремальными ветрами со скоростью до 24 м/с и порывами до 40 м/с. Кроме того, зафиксировано масштабное таяние, образовавшее гигантские озера и маленькие реки.

Дождь 20 августа продолжался несколько часов, его зафиксировали в самой высокой точке острова, что очень необычно, с 1980 года тут не было ничего подобного. Осадки выпали не крупными каплями, а в виде мелкой мороси.

А в сентябре выпал снег. Метель зарегистрировали также на метеостанции на высоте более трех километров над уровнем моря. Отмечено, что в период непогоды видимость была минимальной. Предсказуемо, что такие явления назвали симптомами изменения погодных условий.

О переходе в другой климат свидетельствует и недавнее исследование, опубликованное в Nature Geoscience.

Ученые проанализировали химический состав керна длиной 140 метров, добытого из ледяной шапки. По мнению исследователей, полученные данные указывают на недавнее изменение реакции ледяных шапок Западной Гренландии на изменение климата. Так, в прошлом тысячелетии ледники во время потепления климата увеличивались, однако сейчас с повышением температуры в Арктике ледяная шапка разрушается.

- Ледники и ледяные шапки являются уникальными хранилищами климатической истории Земли, а анализ ледяных кернов позволяет ученым изучить, как изменения окружающей среды влияют на образование снега, таяние. В ходе этого исследования также стало ясно, что многие из этих прибрежных ледяных шапок сейчас тают настолько сильно, что эти невероятные архивы находятся под большой угрозой исчезновения навсегда, - цитирует пресс-служба Института исследования пустынь слова соавтора исследования Сары Дас.