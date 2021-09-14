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14.09.2021 17:27
Рубрика: Легковые авто

Новый седан Skoda Slavia поймали на тестах в Европе. Он будет больше Rapid

Текст: Константин Руссов
Фото: www.motor1.com Фото: www.motor1.com
Фото: www.motor1.com

Ещё в апреле 2021 года в Индии был сфотографирован прототип нового седана Skoda. Теперь чешский автопроизводитель привёз модель на дорожные испытания в Европу - в австрийские Альпы.

Фото: Пресс-служба Skoda.
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Skoda Rapid для индийского рынка был представлен в 2016 году. Модель является перелицованной версией Volkswagen Vento, который в свою очередь повторяет Volkswagen Polo прошлого поколения.

Автомобиль на "шпионских" фото, как предполагается, будет преемником Skoda Rapid. Седан тоже не блеснёт оригинальностью и, судя по машине на снимках, повторит во многом южноамериканский Volkswagen Virtus.

Напомним, Virtus создан на платформе MQB-A0. Преемник Skoda Rapid будет базироваться на этой же архитектуре, в случае с Индией - на её упрощённой версии, имеющей индекс MQB-A0 In (на ней же скроен кроссовер Skoda Kushaq.

Новая модель окажется крупнее нынешнего Rapid: 4480 против 4413 мм. Размер колёсной базы составит 2651 мм, также увеличится ширина автомобиля.

Предполагается, что новинка не будет именоваться Rapid, а получит шильд Slavia.

Премьера автомобиля может состояться до конца года, но в продаже преемник Rapid появится только в 2022-м.

Фото: www.motor1.com
#Skoda