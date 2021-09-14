Как спасали пассажиров самолета L-410, рухнувшего в иркутскую тайгу

Четверо погибших, 11 раненых, один пассажир отделался ссадинами - таковы трагические итоги крушения самолета рейса Иркутск - Казачинское.

Рейс не задался с самого начала. Вылет задержали почти на 7 часов - вместо 14.30 по расписанию мини-лайнер L-410 покинул Иркутск после девяти вечера. Заменили авиакомпанию - вместо "СиЛА" (Сибирская легкая авиация) рейс выполняла "Авиасервис". С первой попытки небольшой двухмоторный самолет посадить в темноте, и тумане не удалось и экипаж увел его на второй круг... Который так и не завершился.

Турбовинтовой L-410 упал в четырех километрах от села Казачинское в излучине реки Киренга. Повезло, что при ударе о землю на борту не вспыхнул пожар. Однако от самого воздушного судна осталась лишь груда покореженного металла. Деформированным корпусом зажало пассажиров. Но несколько человек сумели выбраться из-под обломков. Одна из женщин дозвонилась до своих родных по мобильному. Те вызвали "скорую" и спасателей и бросились на помощь сами. Хотя самолет упал недалеко от села, подобраться до него было можно только по воде.

Чтобы спасатели понимали, куда в кромешной темноте и густом тумане двигаться, пассажиры включали на телефонах музыку и светили фонариками. Благодаря этому врачи и спасатели добрались оперативно. Иначе жертв могло быть больше. Троих пострадавших сразу отправили в реанимацию, состояние еще троих оценили как средней степени тяжести, одну пассажирку - ту, что первая вышла на связь, врачи и вовсе отпустили домой.

В Казачинское экстренно из Иркутска вылетели три медицинские бригады с травматологом и нейрохирургом. Самую тяжелую пациентку прооперировали в районной больнице - транспортировать ее было опасно. Сейчас она находится под наблюдением медиков, и как только ее состояние стабилизируется, переправят в областной центр.

Троих пассажиров с тяжелыми переломами по решению врачей вертолетом перевезли в Иркутскую областную больницу.

- Транспортировку все пациенты перенесли достаточно хорошо. На протяжении всего полета врачи контролировали их состояние. Им проведена максимальная диагностика, сделана компьютерная томография и другие обследования. На основании этих заключений пациентам назначено оперативное лечение, - рассказал министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков.

Кстати, он отправился в Казачинское одним из первых, вместе с медиками. На место крушения вылетел и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. По его решению семьям пассажиров помимо положенной страховки выплатят и материальную помощь из бюджета - по одному миллиону родным погибших, по 500 тысяч тяжелораненым, тем, кто получил травмы средней степени тяжести, 250 тысяч и 100 тысяч - пострадавшим незначительно. Среда в Приангарье объявлена днем траура.

- У нас очень много вопросов к организации авиасообщения, - возмущаются тем временем жители Казачинского. - Обычно самолет вылетал из Иркутска днем и садился у нас засветло. Но в последнее время нередки стали задержки. Такое впечатление, что сначала компания обслуживает другие направления, а потом, по остаточному принципу, летит к нам. Если бы самолет прилетел вовремя, все было бы по-другому. Зачем было отправлять его в темноте - наш аэропорт не приспособлен к приему самолетов ночью.

У директора Казачинского аэропорта другое мнение. Он заявлял СМИ, что световое оборудование было работоспособно и действовало. Видимость была в пределах 4-6 километров. Но, по словам пилота, что-то случилось с навигационным оборудованием. В международном аэропорту Иркутск отказались комментировать задержку самолета, а то, что вместо заявленной в расписании авиакомпании рейс обслуживала другая, назвали обычной практикой.

Благодаря тому, что пассажиры включали на телефонах музыку и светили фонариками, врачи и спасатели добрались оперативно. Иначе жертв могло быть больше

Представители "Авиасервиса" тоже воздержались от комментариев, сославшись на то, что идет следствие. Только заметили, что экипаж уже не раз летал в Казачинское, маршрут и аэропорт были ему знакомы.

Разобраться в ситуации предстоит следователям СКР. Сейчас рассматриваются все версии - от сбоя оборудования до ошибки пилота. Найденные на месте крушения два бортовых самописца должны помочь в этой задаче. По словам официального представителя СК России Светланы Петренко, следователи уже изъяли всю полетную документацию.