Екатеринбургский театр обвинили в "пляске на костях" политзаключенных

Есть в Екатеринбурге театр, о котором я давно собиралась написать, да все руки не доходили - возникали поводы громкие, масштабные, сиюминутно важные. А тут театр - небольшой, ничем не знаменитый, без постоянной прописки. Да еще принципиально отказывающийся от модно-обязательного хайпа, такой маленький оркестрик, исполняющий негромкие мелодии про надежду, любовь и прочие совершенно несовременные вещи. Но на днях повод появился, о нем потом, а сперва все же о театре и его спектаклях.

Открытый студийный театр (О.С.Т.) родился в 2002 году как студенческий театр УрГУ, худруком стала тогдашняя студентка питерского театрального вуза Ирина Лядова. Она по-прежнему ставит спектакли, рядом с ней несколько человек из первого набора. Через О.С.Т. прошло множество людей, и все вспоминают его как очень важный жизненный опыт: здесь, по словам Ирины, важен не результат, а процесс работы над постановкой, участники которого заново открывают себя и привычный мир вокруг.

В результате рождается, например, спектакль "Етишкин Богомышь" - лиричный, трогательный рассказ о двух сестрах, его играют летом в саду Казанцева, а после зрители за чашкой чая общаются с авторами. Или "Бабушкин дом" - он начался с того, что екатеринбурженка Ирина Бурова принесла в музей альбомы и дневники из семейного архива. Актрисе театра Асе Запольских рассказывать эту историю помогают куклы, живущие в картонном домике, но история получается не картонная, живая - о связи поколений, благодарной памяти, близких, которые с нами навсегда.

Из сказанного понятно: О.С.Т. не театр в обычном понимании слова. Это способ вовлечения людей в разговор о важном, о составляющем смысл, но исчезающем в житейской суете, когда стираются роли актера и зрителя, а остаются собеседники. Критики назвали бы О.С.Т. социальным театром.

- У этого понятия множество определений, но для меня самое близкое - нужный театр, который меняет общество, запускает определенные процессы, - говорит Ирина Лядова.

Я сбросила в яму камень с именем человека из расстрельного списка, за что получила в награду банку тушенки

Особняком среди постановок стоит спектакль "Дело Филиппа Загурского". Он посвящен теме жертв политических репрессий и проходит в лесу, на 12-м километре Московского тракта, где на месте бывшего расстрельного полигона и массового захоронения жертв создан мемориал. Спектакль поставлен Ириной Лядовой и актерами О.С.Т. совместно с Музеем истории Екатеринбурга и Агентством молодежных инициатив в 2018 году. В очередной раз он должен был пройти 11 сентября. Но "слава" пришла откуда не ждали: получив письмо от двух вдруг запоздало возмутившихся горожан, городские власти настоятельно порекомендовали спектакль отменить. Шум мгновенно прошел "по всей Руси великой": в Екатеринбурге театральные вандалы "пляшут на костях", и два столичных депутата-ньюсмейкера спешно откликнулись в соцсетях. Один написал "чудовищно", а другой - "все эти спектакли на могилах и другие перфомансы-флешмобы ни к чему хорошему не приводят".

Примечательно, что водораздел проходит не между теми, кто за и против, а теми, кто спектакль видел (точнее, в нем участвовал) и "не видел, но осуждает". Депутаты - не видели. Авторы письма - глава Ассоциации жертв политических репрессий Виктор Черкасов и ветеран труда Лариса Строкач - тоже. Тем не менее считают "подобное действо возмутительным, используемые психологические приемы опасными для человека" и просят "защитить память репрессированных" и "не допустить проведения "спектаклей на костях".

Я участвовала в этом спектакле вместе с группой подростков. У нас отобрали личные вещи и телефоны, сфотографировали анфас и в профиль, дали в руки фотографии расстрелянных университетских преподавателей и зачитали приговор. Молчаливые сопровождающие с папками, в которых были уже наши "личные дела", заставили почти бегом передвигаться по тропинкам среди деревьев и ям. Подростки растерялись: они ждали нудного рассказа, а попали в чужую реальность, вдруг ставшую их собственной. Но мое личное потрясение было впереди: повинуясь приказу, я сбросила в яму камень с именем человека из расстрельного списка, за что получила в награду банку тушенки. И только спустя время поняла: а ведь могла этого не делать. Нас о такой возможности предупредили. Это был шок. Но я до сих пор благодарна за него авторам спектакля.

- Мой прадед умер в лагере, семья не знает, где его могила, - говорит Ирина. - Благодаря проекту я имею возможность почтить память безвинно погибших. Еще мне важно понять, почему одни люди так легко уничтожали других. За каждой фамилией на плитах - прерванная жизнь человека, но каждую жизнь прерывал тоже человек.

- Проект с самого начала сопровождался исследовательской группой социальных психологов Гуманитарного университета, - добавляет директор Музея истории Екатеринбурга Сергей Каменский. - На все показы спектакля в 2018 году выезжал психолог, который проводил интервьюирование участников, замеряя психоэмоциональное состояние зрителей до и после спектакля. Исследование показало: спектакль позитивно влияет на более осмысленное восприятие темы репрессий, формирует эмпатию к людям, пострадавшим от них.

Вот еще комментарии тех, кто видел.

- Эмоции улучшают запоминание и понимание, это классический педагогический прием. Важно то, что действие прочно основано на оригинальных источниках. Актеры не занимаются импровизацией и ведут себя в высшей степени деликатно, как и подобает в таком месте, - Сергей Соколов, заведующий кафедрой истории России Уральского гуманитарного института УрФУ.

- Сегодня мы много говорим о нравственном и патриотическом воспитании молодых людей, но очень часто методы этого воспитания используем формальные, не способные даже на некоторое время удержать внимание молодого человека, приученного современной массовой культурой больше развлекаться, нежели размышлять, потреблять информацию, нежели пропускать что-то через себя. Но только через размышление и эмпатию, "пропускание через себя" формируется человек, личность. Воздействие современного по форме (а значит, способного увлечь) спектакля, возникшего на основе глубокого исследования реальных фактов истории и их бережного и неравнодушного художественного осмысления, обладает той воспитательно-нравственной и эмоциональной силой, которая необходима для сохранения исторической памяти, - Наталья Курюмова, кандидат культурологии, эксперт "Золотой маски".

Письмо "не видевших, но осуждающих", внезапной пулеметной очередью разосланное в мэрию, аппарат уполномоченного по правам человека и в прокуратуру, попало в цель. Убьет ли оно окончательно уникальный, умный, нужный спектакль? Если да, то уроки истории усвоены нами плохо.