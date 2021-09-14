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14.09.2021 20:44
Рубрика: Легковые авто

В России стартовали продажи обновленного Citroen C3 Aircross

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба Citroen. Фото: Пресс-служба Citroen.
Фото: Пресс-служба Citroen.

Компания Citroen объявила о старте продаж в России обновленного кроссовера C3 Aircross. Модель в версии Live можно купить от 1 529 000 рублей, в комплектации Feel - от 1 799 000 рублей, топовое исполнение Shine обойдется минимум в 1 959 000 рублей.

Фото: www.motor1.com
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Автомобиль можно заказать с бензиновыми моторами семейства PureTech мощностью 82 либо 110 лошадиных сил и дизельным агрегатом BlueHDi на 92 силы. 110-сильный мотор агрегатируется с шестидиапазонным автоматом, а остальные - с "механикой" с пятью передачами.

По сравнению с дорестайлинговым автомобилем модель обзавелась полностью переработанным внешним оформлением со светодиодной светотехникой и геометрическим рисунком решетки радиатора, высоким капотом, а также расширенными возможностями персонализации.

От прежнего кроссовера новинка отличается вытянутыми светодиодными фарами, новым узором радиаторной решётки, хромированными шевронами и защитной панелью серебристо-серого цвета с цветными вставками.

В салоне появилась модернизированная центральная консоль, где установили новый сенсорный дисплей мультимедийного комплекса, диагональ которого выросла с 7 до 9 дюймов.

Фото: Пресс-служба Citroen.
#Citroen