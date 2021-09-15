HBO выпустит спин-офф "Бэтмена" про Пингвина

У "Бэтмена" Мэтта Ривза с Робертом Паттинсоном в главной роли появится ещё один сериал-спин-офф. В нём в центре внимания окажется злодей Пингвин, сообщает Deadline.

Шоураннером станет Лорен ЛеФранк ("Агенты "Щ.И.Т."), Мэтт Ривз - сопродюсером, как и продюсер его "Бэтмена" Дилан Кларк.

Есть подозрение, что Пингвина снова сыграет Колин Фаррелл, но студия DC пока не комментирует эту информацию.

Проект HBO Max расскажет о превращении Пингвина в криминального "авторитета". Обещается нечто похожее на "Лицо со шрамом".

Сериал находится в стадии ранней разработки.

Напомним, первым сериалом-ответвлением грядущего "Бэтмена" станет "Аркхем", который расскажет о полиции Готэма.

Съёмки "Бэтмена" уже завершены, премьера фильма запланирована на март 2022 года.