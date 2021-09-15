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HBO выпустит спин-офф "Бэтмена" про Пингвина

Новости
    15.09.2021, 09:47
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: instagram.com/ willgray_art Фото: instagram.com/ willgray_art
Фото: instagram.com/ willgray_art

У "Бэтмена" Мэтта Ривза с Робертом Паттинсоном в главной роли появится ещё один сериал-спин-офф. В нём в центре внимания окажется злодей Пингвин, сообщает Deadline.

Фото: kinopoisk.ru
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Шоураннером станет Лорен ЛеФранк ("Агенты "Щ.И.Т."), Мэтт Ривз - сопродюсером, как и продюсер его "Бэтмена" Дилан Кларк.

Есть подозрение, что Пингвина снова сыграет Колин Фаррелл, но студия DC пока не комментирует эту информацию.

Проект HBO Max расскажет о превращении Пингвина в криминального "авторитета". Обещается нечто похожее на "Лицо со шрамом".

Фото: youtube.com/ IGN
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Сериал находится в стадии ранней разработки.

Напомним, первым сериалом-ответвлением грядущего "Бэтмена" станет "Аркхем", который расскажет о полиции Готэма.

Съёмки "Бэтмена" уже завершены, премьера фильма запланирована на март 2022 года.

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