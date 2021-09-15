Кассационный суд отказался смягчить приговор Михаилу Ефремову

В кассационной жалобе защита Ефремова просила суд снизить ему срок и заменить отбывание на колонию-поселение в связи со слабым состоянием здоровья Ефремова и его психическими проблемами.

Сам актер, в суде присутствовавший по видео-конференц-связи, сообщил, что полностью раскаялся в содеянном, признал вину и молится за погибшего. Он рассказал, что в колонии у него обострилась астма. Также адвокаты актера напомнили, что их клиент полностью возместил моральный вред родственникам погибшего водителя. Однако гособвинитель в суде заявил, что вынесенный приговор Ефремову законный и обоснованный, и попросил суд не удовлетворять жалобу защиты. С мнением прокурора согласились и представители потерпевшей стороны, которые также считают, что приговор не нужно смягчать.

Выслушав мнения, кассация оставила приговор 57-летнему актеру без изменения.

ДТП произошло 8 июня 2020 года в центре Москвы. Как было установлено в суде, Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого Сергей Захаров на следующее утро умер в больнице. Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима, затем срок был сокращен на полгода. Ефремов отбывает наказание в белгородской колонии