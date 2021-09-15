Лукашенко направился в Душанбе на саммиты ОДКБ и ШОС

Проблемы международной и региональной безопасности предстоит обсудить в Душанбе на саммите государств ОДКБ, для участия в котором 15 сентября направился с рабочим визитом президент Беларуси, сообщает пресс-служба главы государства. Александр Лукашенко, уточнили в его администрации, примет также участие и в заседании Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества.

Ожидается, передают новостные порталы, на саммите, который стартует 16 сентября в очном формате под председательством главы Таджикистана Эмомали Рахмона, лидеры стран ОДКБ примут Декларацию Совета коллективной безопасности и подпишут несколько документов, касающихся миротворчества, обеспечения деятельности войск и оснащения их вооружением.

Как уже информировал "СОЮЗ", в среду утром в Душанбе прошло совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ. На нем была обсуждена военно-политическая обстановка в регионе и подведены итоги деятельности организации в межсессионный период.

Обозреватели делают акцент и на предстоящем в столице Таджикистана юбилейном саммите Шанхайской организации сотрудничества, которая летом этого года отметила свое 20-летие. В числе ее полноправных членов - Китай, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан, а также присоединившиеся четыре года назад Индия и Пакистан.

Беларусь получила статус наблюдателя в ШОС шесть лет назад. Такой же статус в организации имеют еще три страны - Афганистан, Иран и Монголия. Кроме того, у организации есть шесть партнеров по диалогу: Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.

Ранее генеральный секретарь ШОС Владимир Норов пояснил, что на заседании будут приняты решения, которые "откроют новую страницу в поступательном развитии организации, умножат ее вклад в поддержание мира и стабильности в регионе и в мире, обеспечение устойчивого развития и укрепление культурно-гуманитарного сотрудничества на обширном пространстве ШОС".

В таджикской столице запланирована и совместная встреча лидеров ШОС и ОДКБ, на которой будут обсуждены ситуация в Афганистане и меры по обеспечению безопасности в регионе. "Не считаться с позицией ОДКБ-ШОС будет невозможно. Позиция ШОС-ОДКБ даже будет важнее, нежели позиция западной коалиции", - уверен белорусский лидер.