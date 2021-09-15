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15.09.2021 17:13
Рубрика: Экономика

Миллер опроверг сообщения о запуске "Северного потока-2" с 1 октября

Текст: Василий Кошкин
Фото: Алексей Витвицкий/ РИА Новости Фото: Алексей Витвицкий/ РИА Новости
Фото: Алексей Витвицкий/ РИА Новости

Поставки газа по "Северному потоку-2" начнутся позднее 1 октября. Об этом заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

Фото: Алексей Витвицкий/ РИА Новости
Когда можно ожидать запуска "Северного потока-2"

Ранее агентство Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, сообщило, что "Северный поток-2" может быть запущен 1 октября.

"Нет. 1 октября поставки еще не начнутся", - заявил топ-менеджер компании, отвечая на вопросы журналистов (цитата по ТАСС).

Строительство газопровода "Северный поток-2" завершилось на прошлой неделе. В "Газпроме" отмечали, что в 2021 году по газопроводу "Северный поток-2" может быть поставлено 5,6 миллиарда кубометров газа. По мнению экспертов, исходя из названного объема, можно сделать вывод, что газопровод заработает в октябре или в начале ноября.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Также труба пройдет по территориальным или исключительным экономическим зонам Финляндии, Швеции и Дании. Пропускная способность газопровода оценивается в 55 миллиардов кубометров газа в год.

Экономика Отрасли Нефть и газ Компании Нефть и газ Газпром Газопровод "Северный поток-2"

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