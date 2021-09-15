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15.09.2021 19:52
Рубрика: Происшествия

Суд отправил дезинфектора из "Магнита" Антона Котова в СИЗО

Текст: Иван Егоров
Пресненский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и отправил под стражу на два месяца до 10 ноября в СИЗО дезинфектора Антона Котова. Об этом корреспонденту "РГ" сообщила пресс-секретарь Пресненского суда Лела Кокая. По ее словам, следствие предъявило Котову обвинение по части 3 ст. 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека.

По данным ГСУ СК по Москве, 9 сентября из квартиры жилого дома, расположенного по улице Совхозной, в больницы с признаками острого отравления были доставлены женщина, ее мать и несовершеннолетняя дочь. Все они съели купленный в магазине арбуз. Несмотря на полный комплекс необходимой медицинской помощи и реанимационные действия, спасти бабушку и подростка не удалось. Как сообщили в СК, согласно предварительным выводам судебно-медицинских экспертиз, причиной смерти является острое отравление химикатами. При этом приоритетной версией следствия остается - нарушение правил при проведении дезинсекции, которую проводил 39-летний Антон Котов средством от насекомых.

Фото: Агентство "Москва"
"Магнит" усилит санитарный контроль после ЧП с арбузом

Ранее следователи столичного подразделения СК России с участием сотрудников Роспотребнадзора и ГО и ЧС провели осмотры продуктовых магазинов, в которых жильцы дома приобретали продукты. Изъяты финансово-хозяйственная документация, биологические пробы продукции, смывы с поверхностей, пробы воздуха и воды. С участием специалистов проведены осмотры квартир указанного дома, изъяты пробы воды, воздуха, посуда, бытовая химия, лекарственные препараты, продукты питания, в том числе остатки арбуза. Назначено более 40 химических судебных экспертиз по объектам, изъятым в ходе осмотров места происшествия.

Также в прокуратуре Московской области сообщили, что организовали проверку "Областного центра дезинфекции". В свою очередь гендиректор компании Дмитрий Кутьев в Instagram заявил, что средством против насекомых "Цигатрин" в той дозировке, которая применялась в "Магните", отравиться невозможно. Он также, заявил, что дезинфектор Котов работал строго по инструкции в присутствии руководства магазина.

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