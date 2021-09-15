Главе ГИБДД Ставрополья продлили арест на три месяца

Начальнику ставропольской Госавтоинспекции Алексею Сафонову, который сейчас находится под арестом, продлили срок заключения под стражей. Такое решение в среду вынес Ессентукский городской суд, где рассматривались меры пресечения для всех задержанных по громкому делу о коррупции в краевом УГИБДД.

Как сообщили "РГ" в Ставропольском краевом суде, арест Сафонову продлили до 19 декабря.

Утром 15 сентября срок нахождения под стражей был продлен еще троим фигурантам "дела Сафонова" - Александру Аржанухину, Евгению Сотникову и Виталию Мельчикову. Они также арестованы до 19 декабря.

Напомним, в июле в Ставропольском крае в результате спецоперации, проводимой несколькими ведомствами, задержали главу УГИБДД региона Алексея Сафонова и несколько его предполагаемых подельников. По версии следствия, группа получила взятки на общую сумму свыше 19 миллионов рублей. Сам Сафонов и остальные участники коррупционной схемы были задержаны, возбуждено уголовное дело.