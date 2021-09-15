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15.09.2021 16:39
Рубрика: Происшествия

В Крыму подорвавшие газопровод братья рассказали об угрозах от меджлиса

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Обвиняемые в организации диверсии на газопроводе в селе Перевальное Симферопольского района братья Асан и Азиз Ахтемовы рассказали, как их вербовали перед подрывом инфраструктурного объекта. Подробности спецоперации, устроенной украинскими спецслужбами и запрещенным в РФ крымскотатарским меджлисом, опубликовал телеканал "Крым 24".

На инструктаж по подрывному делу обвиняемые выезжали в украинский Херсон, где они встретились с бывшим телохранителем экс-главы запрещенного в РФ меджлиса Мустафы Джемилева. На конспиративной квартире произошел курьез: замок двери заклинило, и чтобы открыть ее, пришлось вызвать сотрудников местного МЧС. Когда же братьев все-таки познакомили со взрывным устройством, его передали в головке сыра. В один момент мужчины хотели отказаться от совершения диверсии, но им начали угрожать.

Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС
ФСБ получила доказательства связи "Меджлиса" со спецслужбами Украины

"Я это сделал, потому что угрожали моей семье - я боялся за них, - рассказал один из братьев. - Они знали про меня все: про семью, про детей. Я же до последнего не знал почти, до дня преступления, что нужно будет вот это сделать. И в этот день мне позвонили эти люди с Украины, угрожали".

По признанию второго, он понимает, что эти люди использовали его для своих целей: "через меджлис крымскотатарского народа они влияют на крымских татар в Крыму, чтобы вызвать ненависть к Российской Федерации. Хотел бы обратиться к крымскотатарскому народу: меджлис - это плохие люди. У них святого ничего нету: ни дети, ни семьи. Так что подумайте хорошенько, где вы сейчас. У вас у всех есть дом, семья, работа - все хорошо. Поменяли бы вы это на то, в какой ситуации оказался я?".

Обвиняемым в диверсии братьям завербовавшие их агенты украинской разведки так и не выплатили обещанных денег - 50 тысяч гривен (около 1800 долларов, или 136 тысяч рублей).

Напомним, 23 августа в Перевальном подозреваемые повредили газопровод. По данным ФСБ РФ, диверсию организовали сотрудники Главного управления разведки Минобороны Украины - агент ГУР Риза Ягьяев-Велиулаев, сбежавший из Крыма после сорванного теракта в августе 2016 года, а также сотрудники военной разведки Украины Максим Мартынюк и руководитель оперативной службы "Таврия" Виктор Зелинский (непосредственный начальник Мартынюка).

ФСБ возбудила уголовное дело по части 1 статьи 281 УК России "Диверсия". Задержанные по решению суда арестованы до 4 ноября 2021 года, им грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.

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