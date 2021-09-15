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15.09.2021 13:01
Рубрика: Легковые авто

В России появился первый массовый автомобиль с мягким гибридом

Текст: Константин Руссов

Кроссовер Geely Atlas Pro все-таки добрался до российского рынка. Машину сертифицировали еще в начале 2020 года и несколько раз анонсировали летом 2021-го. Начать продажи планировали со 2 августа, но в итоге доступными автомобили стали с 15 сентября.

Фото: Пресс-служба Geely.
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В каком-то смысле это историческая дата. Geely первой из массовых марок вывела на наш рынок кроссовер с системой мягкого гибрида. В ее составе - приводной стартер-генератор, конвертер и литий-ионная батарея. Инженеры подобное техническое решение называют "золотой комбинацией" трех высокоэффективных агрегатов - турбомотора, преселективного "автомата" и электрического источника энергии.

"Мы рады сообщить о старте продаж Geely Atlas Pro - первого кроссовера в массовом сегменте с системой мягкого гибрида 48V EMS (Electric Motor Synergy), позволяющей улучшать динамические характеристики автомобиля и при этом эффективно экономить топливо. До сих пор подобные решения на российском рынке предлагались только премиальными брендами", - прокомментировал гендиректор представительства Чжан Шоухэ.

Напомним, кроссовер постепенно заменит ставший популярным в России кроссовер Atlas. Pro получил более современные внешность и оснащение. У него под капотом работает 1,5-литровый турбированный мотор мощностью 177 л.с. Связку ему составляет преселективная роботизированная трансмиссия 7DCT, уже упомянутый мягкий гибрид и полный привод. На данный момент новинка предлагается в трех комплектациях - Luxury, Flagship и Flagship+. Цены стартуют от 2 019 990 рублей.

#Geely