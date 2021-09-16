Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
16.09.2021 10:00
Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗ приступил к выпуску Lada Granta и Lada Niva после простоя

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

Сегодня, 16 сентября, впервые за долгое время тольяттинский завод АвтоВАЗа запустил все конвейеры одновременно. Как долго может продлиться такой режим работы, пока неизвестно.

Фото: Юрий Зубко/ РГ
Самая дешевая Lada опять подорожает. Второй раз за две недели

С начала недели возобновила работа первая линия (линия B0), на которой выпускаются Lada Largus, Lada Xray, Renault Sandero и Renault Logan.

Как пишет "Нетипичный АвтоВАЗ", с 16 сентября в Тольятти после простоя возобновилась сборка Lada Granta и семейства Niva на третьей и первой линиях соответственно.

По предварительной информации, все линии конвейера будут работать и на следующей неделе, но только с 20 по 24 сентября. Занятостью на пять дней будут обеспечены производства Lada Granta и автомобилей на платформе B0, "Нивы" же будут собирать только три дня.

Ранее "РГ" рассказывала, что проблемы с режимом работы есть и на "Lada Ижевск", где налажен выпуск семейства Vesta.

Напомним, что простои на тольяттинской площадке АвтоВАЗа связаны с нехваткой электронных компонентов.

#Lada