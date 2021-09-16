АвтоВАЗ приступил к выпуску Lada Granta и Lada Niva после простоя

Сегодня, 16 сентября, впервые за долгое время тольяттинский завод АвтоВАЗа запустил все конвейеры одновременно. Как долго может продлиться такой режим работы, пока неизвестно.

С начала недели возобновила работа первая линия (линия B0), на которой выпускаются Lada Largus, Lada Xray, Renault Sandero и Renault Logan.

Как пишет "Нетипичный АвтоВАЗ", с 16 сентября в Тольятти после простоя возобновилась сборка Lada Granta и семейства Niva на третьей и первой линиях соответственно.

По предварительной информации, все линии конвейера будут работать и на следующей неделе, но только с 20 по 24 сентября. Занятостью на пять дней будут обеспечены производства Lada Granta и автомобилей на платформе B0, "Нивы" же будут собирать только три дня.

Ранее "РГ" рассказывала, что проблемы с режимом работы есть и на "Lada Ижевск", где налажен выпуск семейства Vesta.

Напомним, что простои на тольяттинской площадке АвтоВАЗа связаны с нехваткой электронных компонентов.