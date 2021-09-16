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16.09.2021 14:22
Рубрика: Культура

Дебютный роман Квентина Тарантино выйдет в России в ноябре

Текст: Наталья Лебедева
Фото: Издательство Individuum

Известнейший американский режиссер Квентин Тарантино решил попробовать новое амплуа и стать писателем. Его дебютный роман "Однажды в Голливуде" российские читатели смогут оценить уже этой осенью. Выход книги издательство Individuum запланировало на ноябрь. Электронная версия и аудиокнига будут доступны эксклюзивно на Букмейте.

Пусть вас не смущает сходство названий книги и последнего киношедевра мастера. Это не сценарий блокбастера или его новеллизация, а вполне самостоятельное и полноценное произведением, в котором уже знакомые герои - популярный актер Рик Далтон (Леонардо ДиКаприо) и его дублер Клифф Бут (Брэд Питт) - раскрываются с новой стороны.

С таким посылом роман просто обречен на успех. В США книга вышла в конце июня и тут же стала бестселлером по версии New York Times и книгой №1 на Amazon. Тарантино вновь попал в самую точку. Кто бы сомневался. С его-то ярким воображением и умением выстраивать многослойное повествование.

На русский язык "Однажды в Голливуде" переведут опытные Сергей Карпов и Алексей Поляринов. Американское издание книги мимикрирует под формат массовых книг в мягкой обложке - pulp fiction, популярного в США в 1970-е годы. Эта эстетика будет сохранена и в русскоязычном издании.

Фото: kinopoisk.ru
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"Все знают Тарантино как короля киносценариев и повелителя диалогов - теперь же его будут знать и как не менее талантливого писателя, создающего запоминающуюся раз и навсегда картинку без помощи камеры, одним только словом. "Однажды в Голливуде" - роман, в котором хочется поселиться, а отношения с его героями складываются как с настоящими людьми", - рассказывает о писательском дебюте Тарантино главный редактора Individuum Феликс Сандалов.

Кстати

Последний фильм Тарантино "Однажды в... Голливуде" (2019) был номинирован на пять премий "Золотой глобус", десять премий BAFTAS и десять "Оскаров". На широком экране российским зрителям фильм показала компания Sony Pictures, сейчас кинолента доступна на цифровых площадках.

Культура Литература Персона: Квентин Тарантино

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