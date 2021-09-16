Новинка Chery размером с Land Cruiser впервые попала на видео в России

Представительство Chery только на днях показало на фото внешность нового кроссовера премиального суббренда Exeed VX, который до конца осени должен выйти на российский рынок. А теперь эта машина полностью рассекречена - на видео, которое утром 16 сентября сняли в Москве.

Ролик получился не слишком информативным, но главную ценность в нем представляют кадры, на которые попал салон, отделанный белоснежной кожей. Она и на сиденьях спереди, и сзади, и даже на дверных картах. В остальном примерно так Exeed VX мы себе и представляли по снимкам из Китая. У него широкий центральный тоннель, на котором селектор "робота" реализован в виде сдвижного рычажка, сдвоенный монитор щитка приборов и медиасистемы, дополнительный экран для управления климатом с двумя шайбами.

Как будет оснащаться Exeed VX, пока неясно. Но в Китае у него два турбомотора - объемом 1,6 и 2,0 литра с отдачей в 197 и 254 л.с. В связке с ними работает 7-ступенчатый "робот" с двумя сцеплениями. С более мощным мотором доступен полный привод - скорее всего такая модификация и доберется до РФ.

Длина, ширина и высота VX составляют соответственно 4970, 1940 и 1788 мм при колесной базе 2900 мм. Поэтому в Chery машину обоснованно сравнивают с Land Cruiser, хотя конкурировать он будет, скорее, с кроссовером Highlander. Клиренс достигает 200 мм, угол въезда - 18 градусов, съезда - 20. Объем багажника - 520 литров.

Цена пока неизвестна, но в Китае это самый дорогой из моделей Exeed. Он стоит от 168,9 до 230,9 тысячи юаней. В пересчете на рубли выходит 1,9-2,6 млн рублей. Судя по сложившейся практике, в РФ стоимость может быть выше даже в полтора раза.