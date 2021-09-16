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16.09.2021 17:05
Рубрика: Легковые авто

Первая модель Xiaomi выйдет в 2023 году. Партнером станет Borgward

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Borgward. Фото: Пресс-служба Borgward.
Фото: Пресс-служба Borgward.

Неделю назад компания Xiaomi официально сообщила о том, что завершила регистрацию, в компетенции которого будут находиться автомобили. Теперь появилась информация о сроках выхода первой модели и о том, какая компания станет партнером китайского производителя смартфонов и другой техники.

Фото: iStock
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По данным Cnevpost.com, первая модель электрокара Xiaomi появится в 2023 году, затем в течение трех лет будет выходить по одной новинке ежегодно. Главный вопрос заключается не столько в разработке машины, а в том, на каких мощностях ее производить. Инсайдеры сообщают, что Xiaomi может купить завод Borgward в Китае.

Borgward - немецкий бренд, появившийся в 1929 году, но исчезнувший с горизонта в 1961-м. В 2008 году компанию и права на использования товарных знаков и наименований купил китайский автогигант BAIC. Было создано несколько перспективных кроссоверов, которые продавались в Китае, но бизнес быстро заглох. Возможно, Xiaomi избавит коллег от непрофильного актива.

Ранее в качестве возможного партнера Xiaomi называлась компания NEVS, выпускающая электрокары в кузовах Saab 9-3.