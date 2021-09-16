За что славится у односельчан обаятельный водитель школьного автобуса

Хотя за плечами Елены Корробейко - белорусского пилота пассажирского транспорта - почти четверть века водительского стажа, инженер по образованию, судя по всему, ощутила особый жизненный комфорт, связав свою жизнь с подрастающим поколением областной глубинки. Да и детвора с огромной симпатией рассаживается в желтом школьном автобусе, который лихо развозит их по местным детским садам и школам.

Правда, победитель областного конкурса "Лучший водитель школьного автобуса Минской области", не оставив на августовских состязаниях надежд на лидерские амбиции соперникам-мужчинам, успевает "дирижировать парадом" и в кресле начальника управления хозяйственного обслуживания, где у нее с десяток подчиненных. Хотя, по словам ее коллег, машины - это и есть ее полноценная жизнь.

И для обаятельного мастера традиционно мужской профессии особую радость доставляет сам факт, что даже в самую отдаленную деревню в Узденском районе приезжает именно ее богатырь, чтобы отвезти детей на уроки, а затем - доставить домой.

От Узды, где "ночует" автобус Семёновичской базовой школы, до деревни Подсадские - самой дальней точки маршрута - чуть больше 13 километров, описывают маршрут репортеры БЕЛТА. И каждый день у Елены Михайловны четыре рейса, после которых на спидометре нарастают очередные 130 километров.

Особых комментариев маршрут у водителя не вызывает. Разве что, "пока от деревни до деревни проедешь, и природой налюбуешься. А если повезет, так и лесных обитателей встретишь", - с улыбкой повествует Елена Михайловна, но не забывает уточнить, что ответственность у шофера постоянно большая, ведь в салоне дети. Потому и сама всегда начеку, и автобус должен быть исправен. Кстати, за техническую надежность автомашины отвечает ее сын-механик. "Такой вот у нас семейный подряд", - с оттенком гордости и поясняет она.

В агрогородке школьники выходят, а салон заполняют малыши, которых нужно отвезти в детский сад в Кухтичи. Там маленький общественный транспорт уже ждут очередные ученики местной школы.

"В автобус заходим только с хорошим настроением", - добродушно приглашает мальчишек и девчонок водитель, а они в ответ приветливо улыбаются. Кстати, в поездке школьников обязательно сопровождает кто-то из учителей. И судя по настроению ребят, день их ожидает насыщенный. А главное: все как один уверяют, что учиться им очень нравится.

"Не забываем пристегнуть ремни безопасности, - напоминает учитель начальных классов Светлана Сивец. - Все готовы? Михайловна, можем трогаться, поехали!"

Колесный трудяга никогда не опаздывает - все добираются по расписанию. Малыши уже в садике, школьники расселись за парты. Конечная остановка раннего маршрута - Семёновичская школа, в которой обучается 74 школьника. У входа в автобус репортеров встречает ее директор Ирина Калоша.

"Утром на уроки, затем обратно домой организовываем бесплатный подвоз детей из шести населенных пунктов. Больше всего, 26 человек, приезжают из Кухтичей. В деревне Подсадские живет еще 15 ребят", - рассказывает Ирина Ивановна, уточняя, что в этом году впервые за парты сели восемь учеников, а в прошлом году было десять первоклашек. "Так что с уверенностью могу сказать: у нашей школы есть будущее!"

Кстати, школьный транспорт в районе используют и для экскурсионных занятий. По словам директора, за последние годы ребята посетили все памятные места Узденщины и не раз выезжали за пределы родного района.

А впереди в этот осенний день, накануне Дня народного единства, автобус Елены Коробейко продолжает петлять по утвержденному расписанию: Семёновичи - Большая и Малая Уса - Литвяны. Обратно героиня местных извилистых "магистралей" вернется к четырем часам, чтобы развезти школьников и малышей из детского сада по их деревням, повествует агентство.