Крошечный "паркетник" Hyundai Casper бьет рекорды продаж

После премьеры дилеры Hyundai в Южной Корее отчитались об успехе новой модели: самого маленького кроссовера в линейке - Casper. В первые сутки после объявления приёма заказов было подтверждено почти 19 000 заказов.

Hyundai Casper - кроссовер длиной 3595 мм с четырёхместным салоном и маленьким багажником. То есть получился такой Kia Picanto на стероидах. Двигатели те же, что у "Пиканто": литровый атмосферник и турбомотор мощностью 76 и 100 л.с., спаренные с 4-диапазонным "автоматом". Разумеется, ни о какой системе полного привода не может идти и речи.

Цены на Hyundai Casper в Южной Корее лежат в диапазоне от 13 850 000 до 18 700 000 вон (862 000 - 1 162 000 рублей). Заявку на покупку кроссовера оформили 18 940 человек - это рекорд для неэлектрической модели Hyundai. Но лидерство среди "коллег" - у Kia Sorento четвёртого поколения, которое в первые сутки забронировал 18 941 клиент.

"Живые" продажи Hyundai Casper начнутся 29 сентября 2021 года. Известно, что модель выйдет за пределы Южной Кореи и будет продаваться в Индии и Европе, в 2023 году у Casper появится электрическая версия.

Фото: Пресс-служба Hyundai.

Фото: Пресс-служба Hyundai.