Лукашенко считает, что ШОС в силах обеспечить мир на родной земле

Острые глобальные вызовы современности, по мнению белорусского президента, четко говорят, что наступает время исторического стресс-теста для Шанхайской организации сотрудничества, "возможно, самого серьезного за всю ее 20-летнюю историю". Об этом Александр Лукашенко заявил в пятницу на юбилейном заседании Совета глав государств - членов ШОС в Душанбе, передает БЕЛТА.

Выразив уверенность в потенциале авторитетной международной структуры, он подчеркнул, что у ШОС есть все ресурсы, чтобы не играть по правилам внешних сил. Более того, в ее силах обеспечить мир на родной земле, отстоять многополярное справедливое мироустройство ради будущего человечества.

Президент отметил, что компетенция ШОС позволяет одновременно заниматься самыми разнообразными вопросами: от безопасности, экономического развития, выстраивания новых финансовых и гуманитарных систем до реализации крупных инфраструктурных проектов. В этой связи он предложил партнерам "ускорить сопряжение глобальных стратегий развития, расширить взаимодействие в сфере безопасности, продолжить укреплять сотрудничество в области инфраструктуры, промышленных парков, высоких технологий".

ШОС, по мнению белорусского руководителя, может принимать более активное участие в урегулировании региональных противоречий и конфликтов в Центральной, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, да и планеты в целом.

Президент дал понять, что злободневные глобальные вызовы - незаконный оборот наркотиков, терроризм, экстремизм, нелегальная миграция - волнуют и Беларусь. Поэтому РБ поддерживает инициированное Таджикистаном решение о создании антинаркотического центра ШОС.

Касаясь ситуации в соседней с Таджикистаном стране, Лукашенко назвал ШОС уникальной площадкой для обсуждения проблем в Афганистане, который имеет статус наблюдателя в организации. Скоординированная позиция стран по данному вопросу, по его мнению, смогла бы создать предпосылки для того, чтобы организация выступила системным интегратором работы и других международных игроков.

"Это могут быть специализированные агентства ООН, глобальные экономические и финансовые институты и даже отдельные представители частного сектора и гражданского общества, заинтересованные в работе по конкретным проектам внутри Афганистана и вокруг него", - допустил глава государства, инициировав на заседании создание в рамках ШОС альянса и в области здравоохранения.

Поясняя данную инициативу, он обратил внимание коллег, что, "несмотря на то, что на правительства России и Китая предоставили многим гуманитарную помощь в виде вакцины, технологий их производства и средств индивидуальной защиты, оппоненты все больше манипулируют данной темой по основаниям, далеким от борьбы за здоровье населения".