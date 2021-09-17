Лукашенко: Традиция народовластия - в основе единства белорусов

Вся история порой трудного и драматичного пути Беларуси к обретению своей независимости не раз подтверждала древнейшую мудрость, что сила в единстве. Об этой классической формуле общественного сознания Александр Лукашенко напомнил, выступая в пятницу на многотысячном форуме патриотических сил, который стал кульминацией впервые отмечаемого в стране Дня народного единства.

Он собрал в "Минск-Арене", информирует БЕЛТА, членов общественных объединений и просто неравнодушных граждан, для которых слова "единство", "независимость" и "суверенитет" наполнены глубоким смыслом.

В основе народного единства, полагает президент, заложена древнейшая в Беларуси традиция народовластия. "Свой исторический и политический статус мы вместе выбираем на референдумах и всебелорусских собраниях. Выбираем сердцем, сами, никто нам не диктует", - заявил Лукашенко.

Он отметил, что именно так в 2021-ом - в Год народного единства - было озвучено и поддержано большинством голосов предложение сделать день 17 сентября новым государственным праздником. "Потому что для нас он давно является заветом беречь суверенитет страны, национальное единство и мир на родной земле", - сказал глава государства.

Белорусы знают, продолжал оратор, "что значит в угоду чьим-то непомерным геополитическим амбициям потерять половину родной земли, утратить связь с близкими и друзьями на долгие двадцать лет". Он напомнил, что в течение этих нескольких десятилетий свыше четырех миллионов человек, проживавших на оккупированной Польшей территории, были лишены права говорить на родном языке, учиться в национальных школах, развивать свою самобытную культуру, да и просто зваться белорусами.

"Нет ничего удивительного в том, что 17 сентября 1939 года жители Западной Беларуси встречали Красную армию как освободительницу. Со слезами на глазах и цветами", - констатировал Лукашенко, слова которого приводит его пресс-служба.

По его словам, в тот период белорусский народ снова обрел право жить и развиваться в границах одной республики. За короткое время в западных областях люди получили бесплатное медицинское обслуживание, начали работу почти шесть тысяч школ, открылись национальные вузы и театры. Воссоединение Беларуси дало мощный импульс развитию экономики, науки, культуры. Начали возводиться новые фабрики и заводы. Во всех областных и районных центрах стали выходить белорусские газеты и журналы. Но главное, считает президент, "белорусы объединились. Были вместе и в борьбе против сторонников воссоздания "великой" Польши, и в борьбе с гитлеровскими оккупантами".

Вот почему, убежден Лукашенко, на полях сражений, в партизанских отрядах и подполье жители Западной и Восточной Беларуси, не задумываясь, умирали за свое Отечество. "В этой самой страшной и жестокой войне в истории человечества крепло и закалялось народное единство проживающих в республике белорусов, русских, украинцев, поляков, евреев и других малых народов", - подчеркнул глава государства.

Он заверил, что в стране никогда не позволят героизировать убийц белорусского народа. "Такими они навсегда останутся в нашей исторической памяти. И нечего здесь делать тем, кто этих преступников тащит из забытья. Кто пытается подчинить, растоптать, разорвать нашу суверенную страну, сделать ее частью санитарного кордона, окружающего братскую Россию", - заявил глава государства.

Призвав жителей Синеокой хранить республику, которая является прекрасным местом для жизни людей, Лукашенко рассказал, что буквально перед началом форума вернулся из дружественного Таджикистана, назвав его "неимоверно красивой страной".

А ведь всего пару десятилетий назад, напомнил он, республика Средней Азии была истерзана гражданской войной, и ушло много сил на то, чтобы восстановить в ней нормальную жизнь. И снова беда, с горечью констатировал Лукашенко. На этот раз она пришла с юга: напряженная ситуация складывается на границе с Афганистаном.

И обращаясь к участникам форума, он призвал всех беречь завоевание старших поколений. "Если мы только потеряем все, что имеем, беды не миновать. И когда ты возвращаешься в очередной раз домой, начинаешь понимать, в какой красавице, в какой прекрасной стране, в каком прекрасном месте, подаренном нам богом, мы живем. Берегите это! Это принадлежит нашим детям!" - резюмировал белорусский руководитель.