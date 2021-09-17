Названы самые высокие зарплаты среди популярных у россиян вакансий

Интернет-портал "Работа.ру" проанализировал самые популярные вакансии в разных регионах России, чтобы выяснить, где лучше платят за ту же работу. Информация об этом исследовании появилась на сайте РИА Новости. В список самых востребованных профессий попали продавцы-кассиры, водители, грузчики, комплектовщики и разнорабочие.

Максимальную зарплату для продавцов-кассиров предлагают в Сочи - в среднем до 84 тысяч рублей, в Калининграде - до 73 тысяч. В Казани тоже неплохой средний оклад для этой должности - до 67 тысяч рублей. Третье место в списке занимает Хабаровск - 65 тысяч, четвертое - Владивосток и Пермь, по 60 тысяч рублей.

Регионы, предлагающие самый высокий заработок водителям, находятся в восточной части страны, за одним исключением: Калининград - до 104 тысяч рублей, Красноярск - до 98 тысяч, Омск - до 80 тысяч, Владивосток - до 65 тысяч рублей.

Грузчиком выгодно работать в Екатеринбурге - до 69 тысяч рублей, Челябинске - до 65 тысяч рублей, и Красноярске - до 52 тысяч рублей.

Комплектовщикам самую высокую зарплату предлагают в Москве - до 100 тысяч рублей, на втором месте - Волгоград и Владивосток, 74 тысячи и 71 тысяча рублей соответственно.

Лучшими городами для устройства разнорабочим оказались Ростов-на-Дону - до 73 тысяч рублей в месяц, и Нижний Новгород - до 57 тысяч.

Рынок труда активно восстанавливается после пандемии. Количество вакансий к началу лета на госпортале трудоустройства "Работа в России" достигло 1,9 млн. Это исторический максимум российского онлайн-рынка труда.

По последним данным, в Москве количество вакансий от городской службы занятости достигло 400 тысяч. Как отметила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, это в 2,5 раза больше, чем до пандемии.