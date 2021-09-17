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17.09.2021 05:55
Рубрика: Общество

В Приморье на видео попал медведь-гимнаст

Текст: Анна Бондаренко

Сотрудники расположенного в Приморье национального парка "Земля леопарда" получили необычное видео с белогрудым медведем-древолазом. Камера запечатлела как он выполнял "акробатические трюки", пользуясь камнем как гимнастическим снарядом. После этого медведь проявил интерес к самой аппаратуре, сообщает пресс-служба резервата.

На кадрах видно, как косолапый трется об большой валун, делает "мостик", но потом, замечая фотоловушку, медленно подходит к ней, обнюхивает трогает лапой. Камера при этом поменяла ракурс съемки, но не пострадала.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
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"Медведи - умные животные, поэтому им свойственно проявлять любопытство к незнакомым объектам. После обследования гималайским медведем фотоловушка часто остается неповрежденной, однако ракурс съемки безнадежно сбит. Впрочем, если бы эту камеру обследовал бурый медведь, он мог бы зайти намного дальше простой смены ракурса", - рассказал сотрудник отдела науки ФГБУ "Земля леопарда" Глеб Седаш.

Животные и птицы, обитающие в нацпарке, не раз проверяли фотоловушки на прочность. С камерой играли тигрята, а медведи пытались разобрать и съесть.

Справка "РГ"

На "Земле леопарда" установлено около 450 фотоловушек, с помощью которых получено немало интересных фактов о редчайшем хищнике. Сейчас в России обитают около 110 его особей, и это значительный прогресс, которого удалось добиться благодаря природоохранной работе. В начале века в дальневосточных лесах обитало всего 35 диких леопардов.

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