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17.09.2021 15:51
Рубрика: Культура

Сооснователя "Смысловых галлюцинаций" Бурдина перевели из реанимации

Текст: Юлия Мякишева
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Поэт и музыкант Владимир Бурдин последние три недели провел в реанимации екатеринбургской больницы, сегодня его отключили от ИВЛ и перевели в обычную палату. Его состояние до сих пор тяжелое.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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- Владимира перевели в общую палату. Он звонил маме с чужого телефона. Как только его смартфон найдут, будет выходить на связь сам, - написал Тимофей Бурдин в группе, посвященной творчеству брата.

Судя по другим сообщениям, артист успел пообщаться со своими знакомыми, которые отмечают, что сознание мужчины в порядке.

Напомним, информация о том, что Владимир Бардин находится в больнице №14 на Уралмаше, появилась 27 августа. Музыкант был в коме с 80 процентами поражения легких, так же был поврежден мозг. Первого сентября он вышел из комы, а 14 - начал дышать самостоятельно. Ему становилось то хуже, то лучше, врачи долгое время не давали никаких прогнозов, но сейчас уверены: потребуется долгая реабилитация.

Коронавирус так и не подтвердили, но родственники считают, что Владимира подкосил именно COVID-19.

В регионах Культура Музыка Рок Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург Пандемия коронавируса COVID-19

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