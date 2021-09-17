Сооснователя "Смысловых галлюцинаций" Бурдина перевели из реанимации

Поэт и музыкант Владимир Бурдин последние три недели провел в реанимации екатеринбургской больницы, сегодня его отключили от ИВЛ и перевели в обычную палату. Его состояние до сих пор тяжелое.

- Владимира перевели в общую палату. Он звонил маме с чужого телефона. Как только его смартфон найдут, будет выходить на связь сам, - написал Тимофей Бурдин в группе, посвященной творчеству брата.

Судя по другим сообщениям, артист успел пообщаться со своими знакомыми, которые отмечают, что сознание мужчины в порядке.

Напомним, информация о том, что Владимир Бардин находится в больнице №14 на Уралмаше, появилась 27 августа. Музыкант был в коме с 80 процентами поражения легких, так же был поврежден мозг. Первого сентября он вышел из комы, а 14 - начал дышать самостоятельно. Ему становилось то хуже, то лучше, врачи долгое время не давали никаких прогнозов, но сейчас уверены: потребуется долгая реабилитация.

Коронавирус так и не подтвердили, но родственники считают, что Владимира подкосил именно COVID-19.