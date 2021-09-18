МИД Франции: США продолжают следовать курсу "Америка превыше всего"

Подход США к сделке с Австралией по подводным лодкам показывает, что новая администрация продолжает следовать принципу "Америка превыше всего" (America first), заявил госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Клеман Бон в эфире телеканала Public Senat.

По его словам, США действуют в неприятной манере, не как партнеры. Не следует ожидать, когда Вашингтон сменит свой курс. Европейцы "должны укреплять способность к стратегической автономии".

Дипломат напомнил в этом контексте о выходе Лондона из состава Евросоюза (Brexit) под лозунгом "Глобальная Британия" (Global Britain). "Это означает возвращение в сферу американского влияния, согласие на вассальные отношения. С учетом этого, европейцы должны укрепить свои возможности реагировать, стремиться к автономии в области оборонной стратегии", - полагает Бон.

Напомним, Австралия, Великобритания и США 15 сентября объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности - AUKUS. В рамках соглашения Канберра планирует с помощью американских и британских технологий построить как минимум восемь атомных субмарин, первые из которых поступят на вооружение в 2036 году, а также переоснастить вооруженные силы крылатыми ракетами производства США.

В этой связи австралийская сторона разорвала крупнейший оборонный контракт с Парижем стоимостью 56 миллиарда евро на строительство 12 подлодок. Это решение французский МИД назвал "ударом в спину". Франция объявила о немедленном отзыве для консультаций своих послов из США и Австралии, передает ТАСС.