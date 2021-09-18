Обновленный Skoda Kodiaq: стоит ли он своих денег

Узнаваемое лицо

После мировой премьеры обновленного Skoda Kodiaq прошло полгода, и вот новинка наконец-то добралась до нашей страны.

Производство рестайлингового кроссовера на предприятии Volkswagen Group Rus в Нижнем Новгороде будет налажено в ближайшее время, а продажи стартуют до конца осени.

Внешний вид обновленного Kodiaq отличают приподнятый рельефный капот, более вертикальная шестиугольная решетка радиатора, а также новые легкосплавные колесные диски диаметром до 20 дюймов. Линии фар и задних фонарей стали более зауженными. В салоне появились декоративные вставки и контрастная строчка на передней панели и дверях, а фоновая LED-подсветка получила больше функций и включает десять оттенков.

"Когда продукт хорошо продается, а Kodiaq очень успешен в России, то обновления должны носить локальный и косметический характер. Так, в новинке безошибочно узнается дореформенная модель", - говорит руководитель проектов "Дрома" на европейской территории РФ Антон Серков.

Богатая начинка

Фото: Пресс-служба Skoda.

Обновленный Skoda Kodiaq доступен для заказа в комплектациях Active, Ambition и Style с расширенным перечнем стандартного оснащения, а также в версиях SportLine и Laurin & Klement.

Уже в "базе" автомобиль получил светодиодные фары и полностью светодиодные задние фонари, противотуманные фары, легкосплавные диски Mitykas 17 дюймов, многофункциональное 2-спицевое кожаное рулевое колесо и цветной дисплей Maxi Dot. Стоит отметить, что впервые для модели опционально предлагаются полностью светодиодные матричные фары.

Цены на Koqiaq российского производства варьируются от 1 млн 961 тыс. рублей до 2 млн 710 тыс. рублей в зависимости от комплектации и силового агрегата. Позже в продаже появятся топовые версии SportLine и Laurin & Klement, которые поставляются по импорту из Чехии, их стоимость составит 3 млн 613 тыс. рублей и 3 млн 867 тыс. рублей соответственно.

Как считает Антон Серков, обойтись без подорожания обновленный Skoda Kodiaq, конечно, не мог, но 3% - вполне рыночный прирост. Поэтому нельзя сказать, что цена отпугнет покупателей. К тому же, "база" по-прежнему стоит до 2 миллионов, хоть все и понимают, что "живые" машины у дилеров будут стоить дороже.

"В обновленном Skoda Kodiaq большинство продвинутых опций присутствуют только в самых дорогих комплектациях. Для сравнения, Hyundai Creta в топовой версии Prestige можно приобрести за 1,9 млн рублей", - констатирует руководитель дилерского направления сети автосалонов Fresh Auto Денис Решетников.

Настоящий семьянин

Фото: Пресс-служба Skoda.

Моторная гамма обновленного Skoda Kodiaq включает три бензиновых и один дизельный двигатель объемом от 1,4 л до 2,0 л и мощностью от 125 л.с. до 180 л.с. в сочетании с коробками передач МКП-6, DSG-6 или DSG-7, с передним или полным приводом. Правда, на первом этапе будут доступны только бензиновые модификации, а версии на "тяжелом топливе" появятся в следующем году.

Стоит также отметить, что модель лишилась комбинации механической коробки передач и полного привода. Кроме того, в нашей стране не стоит ждать самой мощной модификации Kodiaq RS с бензиновым турбомотором 2.0 TSI мощностью 245 л.с.

По словам руководителя отдела продаж АвтоСпецЦентр Skoda Внуково Андрея Журавлева, "эрэска" была бы не сильно востребована на российском рынке - штучные продажи. Один из факторов, которые на это влияют, что данная версия производится в Чехии и цена автомобиля будет значительно выше российской сборки.

"У обновленного Skoda Kodiaq "механика" теперь есть лишь у базовой 125-сильной версии, и интерес к ней весьма умеренный. Но такие машины нужны для сохранения той самой минимальной цены - 1 млн 961 тыс. рублей. Наибольшим же спросом будут пользоваться полноприводные кроссоверы с двигателями на 150 и 180 л.с. в комплектациях от средней и выше. Kodiaq приобретается в качестве единственного или основного семейного автомобиля, поэтому модификации с передним приводом продаются реже. Да и доплата за ведущую заднюю ось невелика - чуть более ста тысяч рублей", - комментирует Антон Серков.

В числе лучших

Фото: Пресс-служба Skoda.

Напомним, кроссовер Skoda Kodiaq вышел на российский рынок в июне 2017 года, а в феврале 2018-го его производство было запущено на мощностях ГАЗа в Нижнем Новгороде.

Как отмечают в Skoda, эта модель играет важную роль в кампании чешской марки по развитию в сегменте SUV, где с прошлого года также представлен компактный кроссовер Karoq. Так, по итогам восьми месяцев 2021 года продажи Skoda Kodiaq выросли на 14% и составили 13 тыс. автомобилей. В результате он вошел в топ-10 самых популярных моделей SUV на российском рынке.

Как отмечает Антон Серков, в своем сегменте Skoda Kodiaq уступает лишь Toyota RAV4 и соплатформенному Volkswagen Tiguan, который также недавно обновился. Впрочем, ни один из них не предлагается с семиместной конфигурацией салона.

"Конкурентами Skoda Kodiaq по-прежнему остаются Mazda CX-5, Nissan X-Trail, Kia Sorento, Hyundai Santa Fe, многие из которых более выгодны при покупке и эксплуатации, чем новинка чешского бренда. При этом, скорее всего, повышенного спроса на обновленный Kodiaq не будет, в том числе потому, что внимание потенциальных покупателей привлек "паркетник" Karoq", - резюмирует Денис Решетников.