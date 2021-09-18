Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проголосовал на выборах в Госдуму на избирательном участке, расположенном в школе в Малом Кисловском переулке, сообщает РИА Новости.

Министр поприветствовал пришедших на участок избирателей и членов избирательной комиссии, а затем опустил бюллетень в урну для голосования.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что принял участие в дистанционном электронном голосовании. Ранее дистанционным способом на выборах в Госдуму проголосовали президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, а также рад членов правительства