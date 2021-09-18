Вышел первый тизер-трейлер нового "Паранормального явления"

Как и говорилось, эта музыка будет как минимум вечной: общественности предъявлен первый тизер-трейлер новой части заведомо сделанных как бы на коленке хорроров "Паранормальное явление".

Свежая глава получила подзаголовок "Ближайшие родственники".

Режиссер - Уильям Юбэнк (ктулхохоррор с Кристен Стюарт "Под водой"), сценарий - от работающего на линейке с ее второй части Кристофера Лэндона ("Дичь", "Счастливого дня смерти" 2019-го). Джейсон Блум - сопродюсер.

Американский релиз опуса случится на стриминге Paramount+ 29 октября. Российской публике как бы повезло больше: у нас фильм пойдет по большим экранам, но… только 3-го марта 2022-го