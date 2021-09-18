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Вышел трейлер второго сезона сериала Netflix "Лок и ключ"

Новости
    18.09.2021, 11:58
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Netflix опубликовал трейлер второго сезона сериала "Лок и ключ", основанного на комиксах сына Стивена Кинга Джо Хилла и Габриэля Родригеса.

Фото: kinopoisk.ru
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В центре сюжета - вдова и трое её детей, переехавшие в фамильное имение, которое таит страшные секреты.

В ролях: Дэрби Стэнчфилд ("Скандал", "Менталист"), Коннор Джессап ("Американское преступление"), Эмилия Джонс ("Утопия"), Лайсла Де Оливейра ("Никита", "В высокой траве" по совместному рассказу Хилла и Кинга), Джексон Роберт Скотт ("Оно", "Оно 2") и другие.

Фэнтезийное шоу заранее продлено на третий сезон.

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