Глава ДНКОМ Исаев не исключает, что штамм "мю" уже проник в Россию

Новый штамм коронавируса, получивший название "мю", возможно, уже проник в Россию. Об этом заявил гендиректор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев. Он отметил, что данная разновидность SARS-CoV-2 выявлена у жителей нескольких азиатских стран, в которых введен жесткий карантин. Сообщалось также о носителях штамма "мю" в Европе.

"Это значит, что экспансия идет по планете, и значит, уже в России есть пациенты, у которых коронавирус "мю", - цитирует эксперта ТАСС.

Всемирная организация здравоохранения наблюдает за данным штаммом, но пока он не включен в список особо опасных.

По словам Исаева, ученые наблюдают интересную картину - "мю" пытается вытеснить прямого конкурента - штамм "дельта".

Тем временем главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что штамм "мю", который впервые обнаружили в Колумбии в начале 2021 года, благодаря мутациям научился обходить некоторые антитела.

А инфекционист Евгений Тимаков отметил, что пока нет предпосылок к тому, чтобы штамм "мю" вытеснил "дельту". Если данная разновидность коронавируса и вызовет вспышку, то она, скорее всего, будет локальной. "Коронавирус всегда будет мутировать в ту сторону, чтобы обходить антитела и иммунитет", - добавил Тимаков.