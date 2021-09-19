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19.09.2021 16:56
Рубрика: Экономика

Подведены итоги первых российско-французских переговоров по шампанскому

Текст: Елена Манукиян

В субботу заместитель министра сельского хозяйства РФ Сергей Левин и министр сельского хозяйства и продовольственного обеспечения Французской Республики Жульен Денорманди провели рабочую встречу по вопросам сотрудничества в области виноградарства и виноделия. На ней было отмечено, что Россия открыта к дальнейшему диалогу и готова по просьбе французской стороны обсудить российский закон о шампанском, а также провести технические консультации на уровне специалистов для разъяснения российского законодательства. Об этом "Российской газете" сообщили в Минсельхозе.

Фото: iStock
Россия и Франция проведут переговоры из-за спора о шампанском

Министр сельского хозяйства Франции Жюльен Денорманди в своем аккаунте в Twitter также написал, что между сторонами достигнута договоренность о методе работы, чтобы урегулировать разногласия и найти решение ситуации.

Ранее из-за изменений в российском законодательстве французские производители шампанского приостановили поставку своей продукции в Россию. Их возмутило, что, согласно новым требованиям, импортеры на контрэтикетке бутылки должны называть свой напиток игристым вином. Именовать шампанским теперь его могут только российские производители, при условии что оно сделано из отечественного винограда. Межпрофессиональный комитет вин Шампани назвал изменения в российском законе неприемлемыми и напомнил, что термин "шампанское" связан с исторической областью во Франции. В результате с начала июля ни одна бутылка шампанского не была отправлена из Франции в Россию.

Однако с 15 сентября французы экспорт все же решили возобновить. По словам сопредседателя Межпрофессионального комитета вин Шампани Жан-Мари Барийера, решение было принято для "восстановления мира".

По данным объединения французских виноделов CIVC, российский рынок занимает 15-е место по объему экспорта французского шампанского и оценивается примерно в 35 млн евро.

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