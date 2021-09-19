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19.09.2021 22:30
Рубрика: Общество

Патриарх освятил собор Александра Невского в Волгограде

Текст: Роман Мерзляков (Волгоград)
Российская газета - Федеральный выпуск № 214(8565)
В Волгограде глава Русской православной церкви Кирилл провел освящение нового собора Александра Невского. Патриарх и другие священнослужители прошли крестным ходом вокруг храма и провели службу внутри. "Всех поздравляю с историческим днем - для Волгограда, страны нашей и церкви. С праздником!" - произнес Кирилл по окончании литургии.

Храм является копией того, что построили в Царицыне (историческое название Волгограда) в прошлом веке. Поводом для его возведения стало происшествие 17 октября 1888 года: поезд, в котором ехал Александр III с семьей, под Харьковом сошел с рельсов. Были жертвы, но император и его близкие уцелели. По всей России тогда заказывали благодарственные молебны и возводили часовни. В Царицыне же гласные гордумы не стали мелочиться и решили построить кафедральный собор. В городских бюджетах 1889 и 1890 годов предусмотрели выделение на эти цели по 2500 рублей. Но итоговая стоимость храма превысила 200 тысяч рублей, а потому основную финансовую ношу на себя взяли местные купцы-меценаты. Кстати, восстанавливали церковь тоже на пожертвования.

Фото: Пресс-служба нижегородской митрополии
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Место под строительство освятили 31 января 1901 года, а 22 апреля в вырытый котлован поместили первый камень и закладную доску. Возведение сооружения завершилось в 1915 году, а затем шли отделочные работы - для росписей использовали эскизы Виктора Васнецова. В итоге собор стал последним храмом Российской империи, построенным в византийском стиле.

Службы в нем начались уже после революции, в 1918 году. Правда, в 1921 году собор у РПЦ отобрали, и в него вошли обновленцы. А в 1929 году культовое сооружение было закрыто. Сначала там размещался музей, а потом автобаза. Ну а еще через три года красавец-собор просто взорвали. Он был настолько велик и крепок, что уничтожить его с первого раза не вышло. Ничего, повторили. Битый кирпич после этого использовали для основания асфальтированных дорог ближайших улиц. А в сентябре 1942 года обломки церкви пригодились при возведении баррикад в Сталинграде.

Идея восстановить церковь появилась в 1992 году. Третьего февраля 2003 года прошло освящение закладного камня. Реальное строительство же началось в 2016 году.

Длина храма - 51 метр, ширина - 41,5, высота - 57,5. Диаметр купола - почти десять метров, высота - почти пять. А над ним возвышается шестиметровый крест

Чертежей не сохранилось, поэтому использовали фотографии с разных ракурсов. Кирпичи той эпохи по размерам от современных отличались. Но в краеведческом музее нашелся подлинный кирпич из царицынского собора - он помог сделать цифровую модель здания. По нему же установили и точный цвет строения. Как следствие, мы можем быть уверены, что новый собор выглядит так же, как и его предшественник.

Длина храма - 51 метр, ширина - 41,5, высота - 57,5. Диаметр купола - почти десять метров, его высота - почти пять. А над ним возвышается шестиметровый крест из нержавеющей стали. В звоннице 18 колоколов общей массой почти 22 тонны: самый легкий весит четыре килограмма, самый тяжелый - 12 тонн (диаметр этого благовестника - 2,7 метра). Бронзовые колокола отлили в Ярославле.

Поздравление президента России Владимира Путина:

- Возведенный на народные пожертвования и освященный в 1918 году, собор стал подлинным украшением города, крупным духовным центром Нижнего Поволжья. Но, к великому сожалению, позже этот уникальный архитектурный памятник был утрачен.

Важно, что сегодня собор вновь открывает свои двери. Его возрождение стало возможным во многом благодаря единению государства и гражданского общества, творческому, созидательному взаимодействию Русской православной церкви, ученых, реставраторов, музейных работников, благотворителей, всех неравнодушных людей, которым дорого наше общее наследие. Хочу поблагодарить вас за подвижнический и в высшей степени востребованный труд.

И, конечно, глубоко символично, что это долгожданное и по-настоящему праздничное событие приурочено к 800-летию князя Александра Невского - видного государственного деятеля, мудрого полководца и дипломата, защитника земли русской.

Кстати

Собор возвели не совсем на прежнем месте - этому мешала современная застройка. В итоге его "сдвинули" на несколько десятков метров западнее. Зато здесь в XVIII веке проходила Царицынская сторожевая линия - крупнейшее оборонительное сооружение Европы своего времени. Авторы проекта восстановления храма с помощью брусчатки обозначили осевую линию, проходящую строго через центр собора.

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