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Более 6 тысяч школьников попали в научные лаборатории

20.09.2021 / 21:16
В Год науки и технологий столичные школьники смогли попасть "за кулисы" науки - в настоящие научные лаборатории, где ведется работа по грантам Российского научного фонда, в том числе Президентской программы исследовательских проектов.

В рамках акции "На острие науки" более 6 тысяч ребят смогли обсудить с научными сотрудниками особенности профессии ученого, "протестить" настоящее оборудование и прослушать лекции и мастер-классы.

Московских школьников ждут экскурсии в 700 научных лабораторий

По мнению организаторов акции, а это минобрнауки и столичный департамент науки и образования, экскурсии помогут сегодняшним школьникам окунуться с головой в исследовательскую среду - такую, какая она есть на самом деле, увидеть и понять все преимущества, которые дает в будущем научный трек.

Так, в Институте общей и неорганической химии РАН ребятам объяснили технологию создания новых веществ. В Московском авиационном институте показали реальные образцы авиационной техники: Як-40, Су-27, МиГ-29 и другие. А в Зоологическом музее МГУ им. Ломоносова школьники под руководством молодых ученых выделили ДНК из банана.

- Огромное количество школьников смогли прикоснуться к науке, - отметил замминистра науки и высшего образования Григорий Гуров. - Быть может, кто-то определился со своей будущей профессией. Мы постарались показать, что наука - это интересно, а быть ученым - престижно!

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Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

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