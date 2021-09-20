Диетолог Гинзбург назвал запрещенные при постковидном синдроме продукты

При постковидном синдроме из питания нужно исключить продукты, провоцирующие воспаления. Об этом заявил директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

По его словам, постковидный синдром представляет собой повышение воспалительной активности в организме.

"Нужно, по возможности, убрать сахар и продукты с высоким гликемическим индексом, то есть изделия из просеянной муки, картофель, рис. Также пальмовое, подсолнечное, кукурузное, соевое масло, маргарин, красное мясо и изделия из него, сосиски, сардельки, продукты глубокой переработки", - перечислил Гинзбург в комментарии Ura.ru.

При этом следует добавить в рацион продукты, богатые жирными кислотами - жирную морскую рыбу, льняное и оливковое масло, а также овощи, ягоды, зелень и не слишком сладкие фрукты, кисломолочные напитки без сахара. Полезны будут и сложные углеводы - гречка, овсянка, хлеб с отрубями, добавил диетолог.

Об опасности постковидного синдрома предупреждают многие специалисты. Так, заведующий лабораторией в НИИ вакцин и сывороток им. И. Мечникова Михаил Костинов отмечал, что часть пациентов, переболевших COVID-19 в тяжелой форме, не смогут полностью оправиться от болезни. По его словам, после постковидного синдрома у некоторых возникает хроническая форма дефектов иммунной системы, которая может сохраняться на протяжении нескольких лет.

В свою очередь, главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко отмечал, что длительность постковидного синдрома у пациентов в возрасте до 60 лет, переболевших COVID-19, составляет около двух месяцев. Среди главных симптомов - быстрая физическая утомляемость, забывчивость и раздражительность, отрицательные эмоциональные проявления, которые до ковида человека не беспокоили.

С 1 июля в России действует программа расширенной диспансеризации. Медобследование смогут пройти три категории граждан: переболевшие COVID-19, пациенты с хроническими заболеваниями и люди, которые не обращались за медпомощью два и более года.