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20.09.2021 09:39
Рубрика: Общество

Диетолог Гинзбург назвал запрещенные при постковидном синдроме продукты

Текст: Василий Кошкин
Фото: Александр Рюмин/ТАСС Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

При постковидном синдроме из питания нужно исключить продукты, провоцирующие воспаления. Об этом заявил директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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По его словам, постковидный синдром представляет собой повышение воспалительной активности в организме.

"Нужно, по возможности, убрать сахар и продукты с высоким гликемическим индексом, то есть изделия из просеянной муки, картофель, рис. Также пальмовое, подсолнечное, кукурузное, соевое масло, маргарин, красное мясо и изделия из него, сосиски, сардельки, продукты глубокой переработки", - перечислил Гинзбург в комментарии Ura.ru.

При этом следует добавить в рацион продукты, богатые жирными кислотами - жирную морскую рыбу, льняное и оливковое масло, а также овощи, ягоды, зелень и не слишком сладкие фрукты, кисломолочные напитки без сахара. Полезны будут и сложные углеводы - гречка, овсянка, хлеб с отрубями, добавил диетолог.

Об опасности постковидного синдрома предупреждают многие специалисты. Так, заведующий лабораторией в НИИ вакцин и сывороток им. И. Мечникова Михаил Костинов отмечал, что часть пациентов, переболевших COVID-19 в тяжелой форме, не смогут полностью оправиться от болезни. По его словам, после постковидного синдрома у некоторых возникает хроническая форма дефектов иммунной системы, которая может сохраняться на протяжении нескольких лет.

Фото: Роман Соколов/ТАСС
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В свою очередь, главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко отмечал, что длительность постковидного синдрома у пациентов в возрасте до 60 лет, переболевших COVID-19, составляет около двух месяцев. Среди главных симптомов - быстрая физическая утомляемость, забывчивость и раздражительность, отрицательные эмоциональные проявления, которые до ковида человека не беспокоили.

С 1 июля в России действует программа расширенной диспансеризации. Медобследование смогут пройти три категории граждан: переболевшие COVID-19, пациенты с хроническими заболеваниями и люди, которые не обращались за медпомощью два и более года.

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