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20.09.2021 16:21
Рубрика: Власть

Эксперт: Требуются изменения в законах о диагностике психических расстройств

Текст: Иван Петров
Ужесточать в очередной раз законодательство в сфере оборота оружия после трагедии в университете в Перми не имеет практического смысла. Такое мнение в беседе с корреспондентом "РГ" высказал руководитель российской секции Международной полицейской ассоциации генерал-лейтенант Юрий Жданов.

По его словам, все необходимые меры по усилению контроля за приобретением оружия уже приняты. "Главная задача - это сделать так, чтобы они в полной степени выполнялись. В этой связи необходима персональная ответственность лиц, которые не в должной мере выполнили свои задачи. Надо переходить на электронные истории обращений к врачам, чтобы при выдаче охотничьего билета или продаже оружия компетентные органы могли увидеть всю историю болезни и отклонений конкретного человека", - считает эксперт.

Фото: Анатолий Романов/ РИА Новости
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"Ну и, конечно, никто не снимает ответственности за слабую защиту периметра школ и вузов. Денег на охрану с каждым годом тратится все больше, а эффективность от этого не растет. Нынешняя охрана точно дороже бабушки-вахтерши, но пока, к сожалению, далеко не всегда лучше", - отметил Жданов.

По данным эксперта, как правило, люди, способные на немотивированные преступления против ни в чем не повинных являются психически нездоровыми. "Подобные заболевания трудно диагностировать, если больной никак не проявляет себя до преступления. Проблема, видимо, в диагностике таких психических расстройств, своевременном их выявлении, в первую очередь, среди молодежи. Вопрос все более актуален, поэтому требуется пересмотр законодательства в части диагностики психических расстройств", - резюмировал глава полицейской ассоциации.

Напомним, сегодня в Перми первокурсник устроил пальбу из ружья по студентам, преподавателям и охране вуза. 6 человек погибли от огнестрельных ранений, более 20 были ранены. Прибывший первым по вызову сотрудник местного подразделения ДПС младший лейтенант Константин Калинин ответным огнем ранил подозреваемого. В настоящее время он в тяжелом состоянии находится в медучреждении.

Власть Право Власть Безопасность Стрельба в пермском госуниверситете

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