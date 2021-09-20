Комиссия Госдумы попросит прокуратуру признать нежелательными свыше 20 НПО

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России подготовила обращение к Генпрокуратуре с целью признать более 20 иностранных неправительственных организаций (НПО) нежелательными на территории России. Об этом сообщил глава комиссии Василий Пискарев.

По его словам, западные корпорации и НПО пытались повлиять на волеизъявление россиян в ходе выборов. Эти организации, как считают в комиссии Госдумы, призывали крупнейшие порталы и соцсети не исполнять требования России и не удалять запрещенный контент.

Ранее Генпрокуратура признала нежелательной в РФ американскую НПО "Проект Медиа".

Выборы в восьмой созыв Госдумы проходили три дня - 17, 18 и 19 сентября. В ЦИК заявили, что парламентские выборы прошли спокойно, организованно и вызвали у россиян больше интереса, чем прошлые. Нарушений стало на порядок меньше, чем в ходе предыдущих кампаний, а ставшие рекордными кибератаки на ЦИК и другие структуры не повлияли на волеизъявление граждан. За ходом голосования следили 245 международных наблюдателей из 59 стран мира.

Между тем

19 сентября стало известно, что число фейков о выборах сократилось в два раза. Семь тысяч фейков о выборах было выявлено волонтерами Ситуационного центра (СЦ) Общественной палаты России. В два последних дня их число сократилось в два раза: в субботу их было около 3 тысяч, в воскресенье - менее тысячи.