Новости

Макрон отменил визит в Берн из-за желания Швейцарии купить у США F-35 03:53
Франция отменила встречу своего главы минобороны с британским коллегой 03:48
Комиссия Госдумы попросит прокуратуру признать нежелательными свыше 20 НПО 03:28
Пушков предрек углубление "трещин" в НАТО из-за создания AUKUS 02:46
Главный инфекционист США рассказал, как снизить смертность от COVID-19 02:30
Памфилова назвала "уткой" сообщения о переносе подведения итогов выборов 02:10
Видео: В Париже канатоходец прошел по тросу 670 метров от Эйфелевой башни 01:53
В Москве на участках и в Сети не было серьезных нарушений на выборах 01:53
Вильфанд: В центр европейской части России тепло вернется 24 сентября 01:40
Впервые в Москве готовятся к открытию сразу десять станций 01:24
На Канарских островах 5 тысяч человек эвакуированы из-за извержения вулкана 01:19
Месси не пожал руку главному тренеру "ПСЖ" после замены 00:37
Памфилова доложит Путину о прошедших выборах 00:26
Фракция "Единой России" обновится наполовину по итогам выборов 00:01
"Единая Россия" лидирует в 179 одномандатных округах 19.09.2021
Володин набирает 77,96% голосов на выборах в Госдуму 19.09.2021
Глава Минцифры: Атаки на онлайн-голосование РФ шли из США, ФРГ, КНДР 19.09.2021
Матвиенко: 20 сенаторов может смениться по итогам выборов в регионах 19.09.2021
Собянин: Москвичи проявили небывалую активность - явка составила около 50 процентов 19.09.2021
Турчак поздравил сторонников "Единой России" с чистой и честной победой 19.09.2021
Матвиенко: ЦИК не "заметает под ковер" нарушения 19.09.2021
По результатам онлайн-голосования в 6 регионах ЕР набрала 54,25% 19.09.2021
Матвиенко: Выборы доказали эффективность избирательного законодательства РФ 19.09.2021
В результате падения военного самолета в США пострадали только летчики 19.09.2021
Хинштейн: "Единая Россия" обязательно исполнит все обязательства 19.09.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Утвержден перечень услуг, за которые можно получить вычет "на спорт"
Утвержден перечень услуг, за которые можно получить вычет "на спорт"
Правительство утвердило праздничные выходные дни на 2022 год
Правительство утвердило праздничные выходные дни на 2022 год
Как отличить COVID-19 от ОРВИ и гриппа и "вытесняет" ли ковид другие вирусы
Как отличить COVID-19 от ОРВИ и гриппа и "вытесняет" ли ковид другие вирусы
20.09.2021 03:28
Рубрика: Власть

Комиссия Госдумы попросит прокуратуру признать нежелательными свыше 20 НПО

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России подготовила обращение к Генпрокуратуре с целью признать более 20 иностранных неправительственных организаций (НПО) нежелательными на территории России. Об этом сообщил глава комиссии Василий Пискарев.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Памфилова назвала "уткой" сообщения о переносе подведения итогов выборов

По его словам, западные корпорации и НПО пытались повлиять на волеизъявление россиян в ходе выборов. Эти организации, как считают в комиссии Госдумы, призывали крупнейшие порталы и соцсети не исполнять требования России и не удалять запрещенный контент.

Ранее Генпрокуратура признала нежелательной в РФ американскую НПО "Проект Медиа".

Выборы в восьмой созыв Госдумы проходили три дня - 17, 18 и 19 сентября. В ЦИК заявили, что парламентские выборы прошли спокойно, организованно и вызвали у россиян больше интереса, чем прошлые. Нарушений стало на порядок меньше, чем в ходе предыдущих кампаний, а ставшие рекордными кибератаки на ЦИК и другие структуры не повлияли на волеизъявление граждан. За ходом голосования следили 245 международных наблюдателей из 59 стран мира.

Между тем

19 сентября стало известно, что число фейков о выборах сократилось в два раза. Семь тысяч фейков о выборах было выявлено волонтерами Ситуационного центра (СЦ) Общественной палаты России. В два последних дня их число сократилось в два раза: в субботу их было около 3 тысяч, в воскресенье - менее тысячи.

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Госдума Единый день голосования-2021

Главное сегодня

Единый день голосования-2021
Единый день голосования-2021
Пушков предрек углубление "трещин" в НАТО из-за создания AUKUS
В результате падения военного самолета в США пострадали только летчики
Профессор Петр Чумаков рассказал, кому не страшен коронавирус
Вильфанд: В центр европейской части России тепло вернется 24 сентября
Правительство утвердило праздничные выходные дни на 2022 год
Верховный суд обязал банки возмещать убытки за списание защищенных средств