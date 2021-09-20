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20.09.2021 21:20
Рубрика: В мире

США не откажутся от сделки по АПЛ с Австралией, несмотря на демарши Парижа

Текст: Константин Волков

Вашингтон не намерен отказываться от сделки с Австралией и Великобританией по атомным подводным лодкам, несмотря на громко выраженное недовольство Парижа, об этом заявила 20 сентября пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки.

Фото: diplomatie.gouv.fr
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При этом она подчеркнула, что президент США Джозеф Байден хотел бы провести телефонные переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Беседа может состояться в предстоящие дни. В ходе переговоров Байден, по словам Псаки, намерен "подтвердить приверженность работе с одним из самых давних и близких союзников по целому спектру проблем, с которыми сталкивается мировое сообщество, и, конечно, обсудить недавние события и текущую совместную работу по ряду вопросов. Безусловно, речь пойдет об общих интересах в регионах Индийского и Тихого океанов, а также о глобальных вызовах и вопросах".

На прошлой неделе Австралия, Великобритания и США объявили о создании партнерства в сфере безопасности AUKUS, в рамках которого Канберра построит до 2036 года как минимум восемь атомных подводных лодок с помощью Соединенного королевства и Америки, а также поставит на вооружение крылатые ракеты производства США. Эта сделка привела к отказу Австралии от ранее заключенного контракта с Францией на поставку дизель-электрических подлодок. Париж назвал это "ударом в спину" и отозвал послов из Австралии и США для консультаций.

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