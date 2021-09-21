Главы МИД стран Евросоюза поддержали Францию в противостоянии с AUKUS

Входящие в ЕС страны выразили солидарность с Францией в связи с решением Австралии отказаться от закупки французских подводных лодок.

Председатель Европарламента Жозеп Боррель подчеркнул, что объявление о разрыве контракта противоречит призывам к более тесному сотрудничеству с Евросоюзом в Индо-Тихоокеанском регионе. Евросоюз был "застигнут врасплох". По словам Борреля, необходимо "больше сотрудничества, больше координации и меньше фрагментации" (цитата по Reuters). На полях Генассамблеи ООН глава Европарламента встретился с главой МИД Австралии и выразил сожаление, что решение "исключает европейских партнеров".

Напомним, 15 сентября США, Великобритания и Австралия объявили о создании нового альянса, назвав его AUKUS, после чего Канберра отказалась покупать подводные лодки у Франции, выбрав в качестве поставщика субмарин Соединенные Штаты. Из-за соглашения Париж отозвал для консультаций своих послов из Вашингтона и Канберры.

Кроме того, ЕС ждет от Вашингтона разъяснений в связи с произошедшим, чтобы понять "глубинные намерения" Соединенных Штатов.