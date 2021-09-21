Лукашенко поздравил с юбилеем легенду ядерной науки Михаила Ковальчука

Дальнейшее развитие отечественной науки Александр Лукашенко связывает, в частности, с реализацией совместных планов сотрудничества между Курчатовским институтом, который возглавляет член-корреспондент Российской академии наук Михаил Ковальчук и Национальной академией наук Беларуси.

Об этом говорится в поздравлении, которое 21 сентября президент РБ направил Михаилу Ковальчуку в связи с юбилейной датой - 75-летием со дня рождения, сообщает пресс-служба главы государства.

Жизненный путь выдающегося ученого-физика, говорится в поздравительном адресе, "видного общественного деятеля, талантливого педагога вызывает искреннее уважение. Вы внесли огромный вклад в современную науку, снискали высокий авторитет как автор ярких работ, определяющих развитие новых научных направлений и технологий, всегда уделяли большое внимание совместной работе российских и белорусских ученых, укреплению дружбы между нашими братскими народами".

Пожелав юбиляру доброго здоровья, счастья, благополучия, осуществления всех научных и жизненных планов, Лукашенко выразил убеждение, что недавний визит Ковальчука в Минск и достигнутые договоренности о реализации совместных планов сотрудничества "придадут новый импульс успешному партнерству ученых двух стран".

Легенда российской ядерной отрасли, как традиционно представляют на страницах печати Михаила Ковальчука, подарил России уникальные изобретения и в области энергетики, транспорта и медицины. Именно традиции успешной реализации мегапроектов, считает глава Курчатовского института, обеспечивают конкурентоспособность современной российской науке и ее поступательную интеграцию в международный научный ландшафт.

Опыт и знания юбиляра, констатируют биографы, оказались востребованы на самом высоком уровне. Он входит в совет по науке при президенте России. А уникальные и сверхперспективные разработки Курчатовского института всегда вызывают интерес в руководстве страны. Такие, например, как национальная база генетической информации, лазерно-синхротронный комплекс или самый мощный в мире нейтронный реактор.