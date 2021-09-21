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Появился тизер "Вокруг света за 80 дней" с Дэвидом Теннантом

Новости
    21.09.2021, 10:33
Текст:   Юлия Авакова
Фото: youtube.com/ Masterpiece PBS Фото: youtube.com/ Masterpiece PBS
Фото: youtube.com/ Masterpiece PBS

"Десятый Доктор" Дэвид Теннант ("Дес", "Благие знамения", "Постановка"), снова пустится в опасные путешествия - только на этот раз его приключения будут следовать за происходящим на страницах романа французского писателя Жюля Верна "Вокруг света за 80 дней" (Le tour du monde en quatre-vingts jours).

Фото: youtube.com/ Binge Watch This
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Опубликованный тизер нового 8-серийного сериала BBC режиссера Стива Бэррона ("Дарреллы") по мотивам романа дает первое представление о визуальной стороне новой экранизации.

Теннант, как нетрудно догадаться, воплотит образ эксцентричного авантюриста Филеаса Фогга, заключившего странное пари. Слугой Паспарту станет Ибрагим Кома. В кадре также появится некая журналистка под именем Эбигейл Фикс, которую сыграет Леони Бенеш. Видимо, трансформацией детектива мистера Фикса из Скотленд-Ярда в существо женского пола современная трактовка обязана особенностями сегодняшней политкорректности. Появится в повествовании и будущая жена главного героя Ауда, которую Фогг со слугой вырывают из рук тех, кто пытается принести ее в жертву.

Дата выхода сериала на настоящий момент неизвестна, съемки и работа над проектом несколько раз вынужденно откладывалась и переносилась из-за пандемии COVID-19.

Отметим, что в сентябре на российские экраны вышел франко-бельгийский мультфильм "Вокруг света за 80 дней".

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