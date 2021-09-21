Посольство РФ потребовало от США объяснений по поводу кибератак на ЦИК

Посольство РФ в Вашингтоне опубликовало в Facebook сообщение, в котором обратило внимание американской стороны на беспрецедентное количество кибератак во время недавних выборов в России.

Ранее в Минцифре РФ заявили, что главной целью хакеров были системы дистанционного голосования.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова, подводя итоги голосования, отметила, что злоумышленники сильно осложнили жизнь организаторам выборов. "Беспрецедентные кибератаки. И на сайт, и на все наши ресурсы. Это просто катастрофа. У нас такого никогда не было", - сказала Памфилова.

Атаки велись с IP-адресов, зарегистрированных в разных странах. "Мы знаем только место регистрации "айпишников". Пятьдесят процентов - это США", - подчеркнул глава Минцифры Максут Шадаев. Атаки были направлены на выявление возможных уязвимостей и внедрение постороннего программного обеспечения на сайт ЦИК .

"Цель таких взломов - дискредитация нашей избирательной системы. Хотелось бы получить от американской стороны исчерпывающие разъяснения на этот счет", - заявили в российском посольстве.