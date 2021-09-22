Движение Ворлдскиллс активно развивается в нашей стране. Молодые российские профессионалы успешно выступают на международных чемпионатах, завоевывают первые места.

Неслучайно движение привлекли к участию в реализации трех национальных проектов - "Образование", "Демография", "Производительность труда и поддердка занятости". О новых задачах, стоящих перед ним, "РГ" рассказал руководитель Ворлдскиллс Россия Роберт Уразов.

Роберт Наилевич, почему движение привлекли к участию в нацпроектах?

Роберт Уразов: Ворлдскиллс отличается точной системой подготовки профессионалов. Еще 4 года назад на международных чемпионатах WorldSkills мы были последними, а уже в 2017 году выиграли чемпионат мира в Абу-Даби, а в 2018-м - чемпионат Европы, где наш ближайший конкурент отстал в три раза.

После этого на совещании по развитию среднего профессионального образования президент России сказал: давайте перейдем от десятков чемпионов к десяткам тысяч. И мы начали внедрять наши подходы в систему профобразования. В первую очередь - это системная практика оценивания, для чего используется демонстрационный экзамен, то есть экзамен по профессии. И тогда выяснилось, что готовность системы профобразования выдавать нормальные результаты - не больше 17 процентов. Сейчас через процедуру демэкзамена за год проходят 200 тысяч ребят - это почти четвертая часть выпускников СПО.

Чем больше будет профессионалов в стране, тем проще учить, оценивать, создавать новые компании, выходить на другие рынки

Вторая задача - повышение квалификации мастеров производственного обучения. У нас есть костяк мастеров с большим стажем, они в последний раз видели производство десятилетия назад. И мы учим их точно так же, как студентов. У нас были примеры, когда 18-летние ребята учили преподавателей 45-50 лет. Повышение квалификации мастеров позволило удерживать уровень подготовки учащихся. Эти два инструмента - демэкзамен по стандартам Ворлдскиллс и повышение квалификации мастеров - вошли в нацпроект "Образование". Ну и конечно, стандартизация рабочего места. Важно, чтобы профессионалов учили на оборудовании, которое используется на передовых производствах.

А какие задачи стоят перед вами в двух других нацпроектах?

Роберт Уразов: С 2019 года в рамках нацпроекта "Демография" мы стали использовать инструменты Ворлдскиллс для переподготовки граждан старшего возраста - за 2 года обучили 50 тысяч человек. И оказалось, что метод Ворлдскиллс универсален. Это послужило для нас стартом в работе и с теми, кто потерял работу во время пандемии, и с другими категориями безработных. Сейчас по программе в рамках федерального проекта "Содействие занятости" наш "абитуриент" подписывает трехсторонний договор с работодателем, подтверждая, что по итогам обучения займет конкретное рабочее место. В противном случае он платит штраф - полную стоимость программы. Иначе на программу придут только ради получения пособия по безработице.

Возможен и двусторонний договор, без участия работодателя, но тогда человек берет на себя обязательство зарегистрироваться в качестве самозанятого. Самозанятость - очень большая ниша. В связи с тем, что появились цифровые платформы, у вас как бы нет начальника, но на самом деле они в какой-то части управляют вашей деятельностью. Это новый феномен, который не может быть описан в терминах Трудового кодекса и даже Конвенции о труде. Это явление, быстро растущее и плохо нормированное. Но в Китае так занято уже более 40 процентов трудоспособного населения. По результатам опроса Минтруда России, почти 60 процентов молодежи хочет именно такой карьеры. И в программах переподготовки взрослых, в том числе по программе "Содействие занятости", мы впервые начали учить под самозанятость. Набор навыков здесь другой: нужно найти клиента, понравиться ему. Срабатывает не только то, какого уровня вы специалист, но и экономика впечатлений. Кроме того, самозанятый должен сам организовать свою деятельность.

А в рамках нацпроекта "Производительность труда" наши усилия ориентированы, скорее, на высокотехнологичные российские компании. Это в том числе про борьбу на мировых рынках, где производительность напрямую влияет на ваши продажи. Мы учим компании создавать системы подготовки внутри, проектировать и оценивать свои образовательные программы. Мы вместе проходим один такой цикл, а потом отдаем наши практики в бессрочное пользование. Так у компании возникает профессиональный инструмент для подготовки себе кадров.

Еще одно новое направление, связанное с промышленностью, - развитие сообщества рационализаторов. Например, мы создаем промышленные Точки кипения Hi-Tech - пространства, в которых связываем рационализаторов с другими аудиториями - с экспертами Ворлдскиллс, с участниками НТИ, со стартапами, чтобы они знали, откуда черпать новые решения, а также прокачиваем их необходимыми практиками и навыками.

Каким вы видите Ворлдскиллс Россия через 10 лет?

Роберт Уразов: Одна из главных задач, поставленных президентом России, - подготовка высококвалифицированных кадров. Чем больше будет профессионалов в стране, тем все остальное решать проще: учить, оценивать, создавать новые компании, выходить на другие рынки. Вторая задача - создание экономических ценностей и вовлечение человека в позитивную деятельность, которая влияет и на рост доходов. И третья - международная кооперация. В движении участвует 86 стран - в сумме это не менее 85 процентов мирового ВВП. С Россией в 2013 году на чемпионатах WorldSkills разговаривали свысока: что вы умеете делать? Тогда похвалиться было нечем. Сейчас мы умеем действовать не хуже, а даже лучше, чем наши геополитические партнеры. Но для нас это возможность расти еще быстрее.