Физики намерены разобраться в причинах смерти Ивана Грозного

Ученые Объединенного института ядерных исследований намерены применить новые методы, чтобы прояснить обстоятельства жизни и смерти личностей, вошедших в русскую историю. Предстоит разобраться с костным материалом и компонентами зубных тканей из различных захоронений, в том числе Марии Борисовны (первой жены Ивана III) и Марии Темрюковны (второй жены Ивана IV Грозного).

Но, конечно, самым интересным образцом, несомненно, являются костные останки царя Ивана Грозного, одной из самых известных и противоречивых личностей отечественной истории. В первую очередь, надо определить элементный состав останков, применив различные методы нейтронного анализа. Также будет изучаться молекулярный состав тканей с помощью современных приборов инфракрасной спектроскопии.

Отметим, что в институте накоплен большой опыт по исследованию биологических образцов: в 2017 году были исследованы волосы Анастасии Романовны (первой жены Ивана Грозного) и фрагмент реберной кости сына Ивана Грозного - Ивана Ивановича. Годом позднее исследовались органика из черепа и фрагменты мозга Елены Глинской (матери Ивана Грозного). Полученные результаты позволили археологам сделать предположение о насильственной смерти Анастасии Романовны в результате отравления ядом на основе ртути.