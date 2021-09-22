Nissan Skyline может вновь стать кроссовером

Компания Nissan может присвоить название Skyline новому кроссоверу или спортивному четырёхдверному купе. Об этом сообщает издание Best Car без ссылки на свои источники информации.

Когда появились слухи о том, что имя Skyline похоронят вместе с GT-R, который может не получить преемника, вице-президент Nissan заявил, что компания никогда не откажется Skyline. Предположения два: так могут назвать либо четырёхдверное купе, либо, по примеру Toyota Crown, кроссовер.

Вряд ли можно назвать кузов типа купе популярным на рынке. Другое дело - кроссоверы. Тем более, что Skyline Crossover в истории Nissan был, он же Infiniti EX37.

Возможно, автор заметки японского издания про будущее "Скайлайна" плохо подслушивал кулуарный разговор, и речь шла не про купе в традиционном понимании, а про кроссовер с покатой линией крыши - кросс-купе. Другими словами, может получиться так, что Nissan Skyline в итоге окажется упрощённой версией нынешних Infiniti QX50 и QX55.