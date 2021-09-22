Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
22.09.2021 15:02
Рубрика: Легковые авто

Nissan Skyline может вновь стать кроссовером

Текст: Константин Руссов
Фото: www.bestcarweb-jp.translate.goog Фото: www.bestcarweb-jp.translate.goog
Фото: www.bestcarweb-jp.translate.goog

Компания Nissan может присвоить название Skyline новому кроссоверу или спортивному четырёхдверному купе. Об этом сообщает издание Best Car без ссылки на свои источники информации.

Фото: Пресс-служба Nissan.
Новый Nissan GT-R не пойдет на поводу у электрификации

Когда появились слухи о том, что имя Skyline похоронят вместе с GT-R, который может не получить преемника, вице-президент Nissan заявил, что компания никогда не откажется Skyline. Предположения два: так могут назвать либо четырёхдверное купе, либо, по примеру Toyota Crown, кроссовер.

Вряд ли можно назвать кузов типа купе популярным на рынке. Другое дело - кроссоверы. Тем более, что Skyline Crossover в истории Nissan был, он же Infiniti EX37.

Возможно, автор заметки японского издания про будущее "Скайлайна" плохо подслушивал кулуарный разговор, и речь шла не про купе в традиционном понимании, а про кроссовер с покатой линией крыши - кросс-купе. Другими словами, может получиться так, что Nissan Skyline в итоге окажется упрощённой версией нынешних Infiniti QX50 и QX55.

#Nissan