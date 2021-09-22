Появились подробности о следующем Duster - родственнике новой Lada Niva

Dacia Duster появился на свет в 2010 году, спустя семь лет сменил поколение, а третья генерация кроссовера должна дебютировать в 2024-2025 годах, и не исключено, что она получит полностью электрическую версию.

К моменту появления третьего "Дастера" большинство моделей Dacia и Lada получат платформу CMF-B, которая будет роднить румынский кроссовер для Европы с новой Lada Niva, но с точки зрения силовых установок окажется "зеленее" российского внедорожника.

CMF-B предполагает установку гибридной трансмиссии E-Tech, которая, например, есть у кроссовера Capture. Если гибрид - очевидность, то вот появление электрической установки - неожиданность. Издание Carscoops сообщает, что существует возможность перевода "Дастера" на электротягу с установкой трансмиссии, как у Renault 5.

Однако здесь есть несколько моментов, которые вызывают сомнения. Первый: для чего Dacia электрокар размером с Duster, будет ли электрическая версия кроссовера актуальна для клиентов? Второй заключается в технической возможности. Для электрокаров у Renault есть платформа CMF-EV, которая в серийной интерпретации уже дебютировала с Renault Megane E-Tech. Однако CMF-EV не одно и то же, что CMF-B, общими их можно назвать только по принципу модульности, то есть возможности адаптации для автомобилей разных размеров.

Что касается Lada Niva, то её выход запланирован на 2024 год, чуть позднее выйдет условно называемая Grand Niva. Автомобиль не будет "Дастером", сделанным под копирку: известно, что модели будут отличаться габаритами, силовыми установками и внедорожными характеристиками. Lada Niva и Grand Niva будут продаваться в Западной Европе, цены на них известны.