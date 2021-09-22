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22.09.2021 09:05
Рубрика: Происшествия

Главврач пермской больницы рассказал о спасении пострадавших при стрельбе

Текст: Константин Бахарев (Пермь)

Главный врач пермской краевой больницы Анатолий Касатов рассказал, как врачи спасали жизни пострадавших в результате стрельбы в университете 20 сентября. Видеоролик с его выступлением появился в Instagram-канале регионального минздрава.

Фото: vk.com/vikiperm
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- Работали все наши хирурги, - сообщил Касатов. - К нам привезли десять раненых, и девятерых из них пришлось экстренно оперировать.

Медицинскую помощь пострадавшим оказывали примерно сто медиков краевой больницы. Всех доставленных из университета удалось спасти, несмотря на тяжелые огнестрельные ранения.

- Все операции сделали вовремя и в полном объеме, - уточнил Касатов. - Работы хватало всем, и многие наши сотрудники уехали домой практически под утро. А на следующий день в пять утра снова были здесь.

Напомним, 20 сентября студент-первокурсник открыл огонь из ружья в университетском кампусе. При этом 28 человек были ранены, шестеро погибли.

Между тем пермский минздрав включил в число пострадавших тех, кого не госпитализировали 20 сентября. Они проходили лечение амбулаторно, пояснили в ведомстве. С учетом этого общее число пострадавших составило 43.

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