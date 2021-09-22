У "Хода королевы" не будет второго сезона

У сенсационного прошлогоднего сериала "Ход королевы" (The Queen's Gambit), вопреки предшествовавшим слухам, второго сезона не будет.

Об этом Deadline заявил режиссёр Скотт Фрэнк, пояснивший, что авторы сериала рассказали ту историю, которую хотели, и дальнейшее её искусственное продление на фоне ошеломительного успеха её только испортит.

Режиссёра поддержали исполнительница главной роли (напомним, именно она ранее не исключала возможности второго сезона) Аня Тейлор-Джой и продюсер Уильям Хорберг. При этом вся команда заверила, что с удовольствием ещё поработает вместе над каким-нибудь новым проектом.

Слова прозвучали во время церемонии вручения премии "Эмми", где "Ход королевы" был награждён как лучший мини-сериал.

Напомним, на прошлой неделе сериал оказался в центре скандала - советская и грузинская шахматистка Нона Гаприндашвили подала в суд на Netflix за заведомо неверные сведения, прозвучавшие о ней в "Ходе королевы": там утверждалось, что она никогда не играла против мужчин. Гаприндашвили потребовала от стримингового сервиса 5 миллионов долларов.