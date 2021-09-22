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У "Хода королевы" не будет второго сезона

Новости
    22.09.2021, 11:22
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

У сенсационного прошлогоднего сериала "Ход королевы" (The Queen's Gambit), вопреки предшествовавшим слухам, второго сезона не будет.

Фото: kinopoisk.ru
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Об этом Deadline заявил режиссёр Скотт Фрэнк, пояснивший, что авторы сериала рассказали ту историю, которую хотели, и дальнейшее её искусственное продление на фоне ошеломительного успеха её только испортит.

Режиссёра поддержали исполнительница главной роли (напомним, именно она ранее не исключала возможности второго сезона) Аня Тейлор-Джой и продюсер Уильям Хорберг. При этом вся команда заверила, что с удовольствием ещё поработает вместе над каким-нибудь новым проектом.

Слова прозвучали во время церемонии вручения премии "Эмми", где "Ход королевы" был награждён как лучший мини-сериал.

Фото: kinopoisk.ru
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Напомним, на прошлой неделе сериал оказался в центре скандала - советская и грузинская шахматистка Нона Гаприндашвили подала в суд на Netflix за заведомо неверные сведения, прозвучавшие о ней в "Ходе королевы": там утверждалось, что она никогда не играла против мужчин. Гаприндашвили потребовала от стримингового сервиса 5 миллионов долларов.

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