В РИО представили онлайн-лекции по истории российско-австрийских отношений

В Российском историческом обществе представили образовательный онлайн-курс "История Австрии и проект российско-австрийских отношений". Его можно слушать бесплатно на платформе Coursera. А аудитория, как показал первый день работы курса, в основном молодежь.

Презентация прошла в рамках очного заседания российско-австрийской комиссии историков. Первая часть лекций, которую записали сотрудники РГГУ, Института всеобщей истории и Института славяноведения РАН, посвящена истории до XX столетия. В их основу легло исследование ученых двух стран "Россия - Австрия: вехи совместной истории".

"В мире развивается тенденция на очевидный разрыв образования и науки. Это замечают во всех странах. Поэтому Российско-австрийская комиссия историков решила обратиться к образовательной стороне вопроса. Речь идет о том, чтобы наши совместные программы и курсы были бы насыщены последними достижениями науки, - сказал, представляя курс, научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян. - Образовательные задачи позволят нам выйти на новую аудиторию. Это молодежь. Весь мир сегодня стремится приобщить молодых людей к исторической проблематике. Приведу в пример только Центр "Молодежь и история" в США, его задача - распространять исторические знания. В России идет год науки и технологий. И в этом контексте инициатива онлайн-курсов по истории заслуживает всяческой поддержки".

По словам академика, на австрийской проблематике дело не остановится. Есть идея сделать такие же курсы в отношении и других стран.

О расширении сотрудничества между австрийскими и российскими вузами говорил сопредседатель Российско-австрийской комиссии историков Стефан Карнер. По его наблюдениям, в Москве заметен интерес к истории Австрии. Так, в РГГУ ведется подготовка 17 бакалавров, специализирующихся на литературе, праве и истории страны.

А онлайн-курсы необходимы, чтобы "создавался интеллектуальный пул из молодых ученых Австрии и России, было их постоянное взаимодействие, новые проекты, и конечно, взаимопонимание". Это уже мнение проректора РГГУ Ольги Павленко, которая заявила, что в планах вуза привлечь к работе пять региональных университетских центра, занимающихся австрийской проблематикой. Например, из Северо-Кавказского федерального и Тамбовского университетов.

Павленко рассказала, что в записи второй части лекций примут участие австрийские ученые. "20 век - сложный период в российско-австрийских отношениях. Очень чувствительные темы, которые требуют компромиссных формулировок. Драму 20 века описать сложно, у каждого свое видение. Но есть документы, на основе которых мы должны сформировать историческую правду нашей общей истории и донести ее до молодых ученых двух стран", - подчеркнула она.

К слову, некоторым сложным вопросам истории был посвящен научный коллоквиум "Человек на войне: к 80-летию начала Великой Отечественной войны", который завершил заседание Российско-австрийской комиссии. В частности, в докладах представили очень интересные архивные свидетельства восприятия войны конкретными людьми по обе стороны фронта, в том числе, находившимися в плену австрийцами.

Справка "РГ

Онлайн-курс создан при поддержке Российско-австрийского форума общественности "Сочинский диалог", является совместным проектом российских и австрийских историков.

Организаторы дискуссионной площадки: Российско-австрийский форум общественности "Сочинский диалог", Институт всеобщей истории РАН и Институт по изучению последствий войн имени Людвига Больцмана (Грац).