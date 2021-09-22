Вышел трейлер криминальной комедии с Кейт Бекинсейл "Виновная сторона"

Актриса Кейт Бекинсейл (линейка "Другой мир", "Красотка на взводе") продолжает собирать энергичные образы: на YouTube обнародован трейлер многосерийной криминальной комедии "Виновная сторона" (Guilty Party).

У Кейт в шоу роль журналистки с запятнанной репутацией Бет, которая ради реабилитации берется за дело чернокожей заключенной, обвиненной в убийстве своего мужа. Что та отрицает.

Изначально роль Бет должна была сыграть Айла Фишер ("Бывшая с того света"), но передумала, убоявшись, что может заразиться на съемках COVID.

В других ролях: канадская актриса российско-африканского происхождения Джульет Амара (Нэнси из "Ривердэйл"), Мадлен Артур ("Сверхъестественное", "Секретные материалы"), Марни Мэдден ("На Запад"), Уэсли МакИннес ("Варкрафт", "Я - зомби"), Алисия Торгримссон ("Секс в другом городе").

Режиссер - Трент О'Доннелл ("В лучшем мире", "Бруклин 9-9").

Премьера - 14 октября.